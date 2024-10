VÍDEO: Mulher se recusa a abandonar cachorro durante enchente na Espanha e é resgatada por bombeiros

As fortes chuvas que atingiram a região de Valência, na Espanha, nesta quarta-feira (30), causaram a morte de pelo menos 51 pessoas e dezenas de desaparecidos. Em meio à tragédia, um vídeo emocionante viralizou nas redes sociais, mostrando o resgate de uma mulher que se recusou a abandonar seu cachorro durante as inundações.

Nas imagens, uma mulher aparece se recusando a abandonar seu cachorro em meio à forte correnteza e só aceita ser resgatada ao lado dele. A cena mostra a mulher segurando o cão nos braços e uma bolsa, enquanto é alcançada por um agente do Corpo de Bombeiros.

Após o encontro, ambos são içados até um helicóptero de resgate, em meio a ventos e chuva intensa.

Sobre as enchentes na Espanha

As enchentes foram provocadas por uma frente fria que atingiu o sul e leste do país na terça-feira (29), resultando em volumes de água extremos, especialmente nas áreas de Turís e Utiel, que registraram até 200 mm de chuva em poucas horas, segundo a agência meteorológica estatal AEMET, que declarou alerta vermelho em Valência. A situação permanece crítica, com previsão de mais chuvas até quinta-feira (31).

Durante a noite, dezenas de vídeos foram compartilhados nas redes sociais, mostrando cenas desesperadoras de pessoas ilhadas, algumas se abrigando em árvores para evitar serem levadas pela força das águas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)