VÍDEO: Turista erra salto em piscina natural e bate em rochas

Um turista britânico, de 40 anos, se feriu após errar o salto de uma rocha alta para uma piscina natural em Tenerife, nas Ilhas Canárias, na Espanha. O homem caiu em um monte de rochas que estavam logo embaixo. Imagens registraram o momento do acidente. Veja!

O caso aconteceu no ponto turístico Charco El Tancon, que é uma caverna que se estende por baixo das rochas, e tido como altamente perigoso, devido a uma forte correnteza, na tarde de segunda-feira (15).

Os registros mostram pessoas em volta do homem fazendo uma contagem regressiva antes dele se jogar da pedra alta. Em seguida, é possível ouvir o barulho do corpo do turista colidindo contra as rochas e os gritos das pessoas que presenciaram o acidente.

Amigos ajudaram a retirar o homem da água após a queda. Socorristas foram acionados para a situação e, ao chegarem ao local, levaram o turista para um centro de saúde local.

De acordo com um porta-voz dos serviços regionais de emergência, o homem, que não teve o nome revelado, sofreu vários ferimentos graves devido os traumas nos membros inferiores. Não se sabe sobre o estado de saúde atual do turista.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)