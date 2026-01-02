Vídeo: terremoto com magnitude 6,5 atinge México e causa pânico
O epicentro do tremor foi no estado de Guerrero, no sudoeste do país e próximo à costa do Pacífico
Um terremoto com magnitude 6,5 atingiu o México nessa sexta-feira (2), com epicentro no estado de Guerrero, no sudoeste do país e próximo à costa do Pacífico. O tremor foi fortemente sentido na capital Cidade do México, conforme os moradores. A presidente Claudia Sheinbaum, em pronunciamento, informou que não há registros de danos na área.
O Serviço Geológico dos Estados Unidos (United States Geological Survey — USGS) afirmou que o terremoto ocorreu perto da cidade de Tecoanapa, a cerca de 300 quilômetros da capital mexicana. Segundo o órgão, a profundidade do epicentro é de 35 quilômetros abaixo da superfície. A distância é considerada rasa e, por isso, pode resultar em tremor com mais força.
