Vídeo mostra momento em que casal foge de piscina durante terremoto na Tailândia

Um casal foi flagrado fugindo da piscina de um arranha-céu em Bangkok, na Tailândia, durante o terremoto que atingiu a região na última sexta-feira (28/03). Câmeras de segurança registraram o momento em que a água é arremessada para fora da estrutura devido à força do tremor. O epicentro do terremoto foi localizado a 16 km a noroeste da cidade de Mandalay, na região central de Mianmar. No entanto, os impactos foram sentidos em diversos países vizinhos, incluindo Tailândia e China.

Nas imagens captadas pelo circuito interno do edifício, o casal aparece relaxando em uma boia dentro da piscina, enquanto outro homem está deitado em uma espreguiçadeira próxima. Em poucos segundos, os tremores começam a agitar a água, que transborda da borda e cai do alto da construção.

Diante da intensidade do tremor, os dois rapidamente saem da boia, alcançam a borda da piscina e correm para dentro do prédio. A água, impulsionada pelo abalo sísmico, invade o ambiente, chega a derrubar uma proteção de vidro ao redor da piscina e escorre para fora do arranha-céu.