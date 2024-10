Vídeo: equipe médica realiza cirurgia a distância utilizando controle de Playstation; entenda

Uma equipe médica realizou uma cirurgia em um porco a 9.300 km de distância utilizando um controle de PlayStation. O procedimento envolveu uma endoscopia e uma biópsia da parede do estômago do animal e contou com a colaboração de dois operadores: um médico clínico na sala de cirurgia em Hong Kong e um especialista remoto em Zurique, na Suíça.

Durante a operação, os médicos utilizaram uma sonda endoscópica e um sistema robótico, ambos localizados em Hong Kong. Eles se conectaram por meio de um protocolo WebSocket que permitiu a transferência de dados em tempo real para um centro de controle em Zurique. Isso possibilitou que o médico suíço enviasse instruções ao robô cirúrgico durante o procedimento, utilizando o controle de videogame para guiar as ações do equipamento.

No procedimento em questão, o cirurgião de Zurique usou um PlayStation Move para realizar a endoscopia, mas outras demonstrações divulgadas pela equipe também mostram controles de PlayStation 5, o DualSense.

A pesquisa foi publicada na Advanced Intelligent Systems. Um vídeo da endoscopia também foi divulgado. Veja:

Procedimento deve ser testado em humanos em breve

Através de um comunicado, a equipe celebrou o sucesso do experimento e se mostraram otimistas para testes em humanos. “Na próxima etapa da nossa pesquisa, realizaremos endoscopia em um estômago humano. Além de procedimentos endoscópicos, como triagem de câncer, há muito potencial para essa tecnologia. Isso inclui sua aplicação em outras áreas do trato gastrointestinal, no sistema neurovascular e em cirurgia fetal”, diz Bradley Nelson, do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique.

