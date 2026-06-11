VÍDEO: Chuvas arrastam toneladas de lixo para praias da Guatemala e imagens viralizam
As imagens também mostram moradores caminhando entre os montes de lixo e observando a dimensão do problema
Moradores do município de Ocos, no departamento de San Marcos, na Guatemala, foram surpreendidos por uma cena preocupante nos últimos dias. Após um período de fortes chuvas que elevaram o nível dos rios da região, grandes quantidades de lixo foram arrastadas até o Oceano Pacífico e acabaram sendo devolvidas às praias pelas correntes marítimas e pela ação das marés.
Vídeos e fotografias registrados no local mostram a faixa de areia tomada por resíduos plásticos, garrafas, embalagens e outros detritos. Em meio às ondas fortes, o lixo se espalhou por diversos trechos da costa, chamando a atenção de moradores e visitantes.
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Segundo autoridades locais, o aumento do volume dos rios provocado pelas chuvas intensas fez com que toneladas de resíduos fossem carregadas para o mar. Posteriormente, o material retornou à costa, agravando o impacto ambiental na região.
Imagens impressionam
As imagens também mostram moradores caminhando entre os montes de lixo e observando a dimensão do problema. O episódio viralizou ao mostrar a poluição dos rios e os impactos ambientais causados por eventos climáticos extremos.
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O cenário ocorre poucos dias após a região registrar marés acima do normal. Além disso, autoridades e meteorologistas acompanham a evolução da tempestade tropical Cristina, que pode provocar novas chuvas intensas e ventos fortes no sul e no centro da Guatemala nos próximos dias.
Embora os serviços meteorológicos não indiquem um impacto direto da tempestade sobre Ocos, o fenômeno mantém as autoridades em alerta devido ao risco de instabilidade climática e ao aumento do volume dos cursos d'água.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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