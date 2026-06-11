Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

VÍDEO: Chuvas arrastam toneladas de lixo para praias da Guatemala e imagens viralizam

As imagens também mostram moradores caminhando entre os montes de lixo e observando a dimensão do problema

Gabrielle Borges
fonte

As imagens também mostram moradores caminhando entre os montes de lixo (Reprodução/Redes Sociais)

Moradores do município de Ocos, no departamento de San Marcos, na Guatemala, foram surpreendidos por uma cena preocupante nos últimos dias. Após um período de fortes chuvas que elevaram o nível dos rios da região, grandes quantidades de lixo foram arrastadas até o Oceano Pacífico e acabaram sendo devolvidas às praias pelas correntes marítimas e pela ação das marés.

Vídeos e fotografias registrados no local mostram a faixa de areia tomada por resíduos plásticos, garrafas, embalagens e outros detritos. Em meio às ondas fortes, o lixo se espalhou por diversos trechos da costa, chamando a atenção de moradores e visitantes.

VEJA MAIS

image Terremotos na Guatemala deixam 4 mortos
Nove pessoas estão hospitalizadas


image Chuvas intensas na América Central deixam 13 mortos
O fenômeno é resultado de uma área de baixa pressão que está se formando sobre a Baía de Campeche, no México


image Vulcão na Guatemala apresenta sinais de erupção, mas moradores ainda não foram evacuados
Com as explosões, pequenas quantidades de lava e cinzas estão saindo do vulcão

Segundo autoridades locais, o aumento do volume dos rios provocado pelas chuvas intensas fez com que toneladas de resíduos fossem carregadas para o mar. Posteriormente, o material retornou à costa, agravando o impacto ambiental na região.

Imagens impressionam

As imagens também mostram moradores caminhando entre os montes de lixo e observando a dimensão do problema. O episódio viralizou ao mostrar a poluição dos rios e os impactos ambientais causados por eventos climáticos extremos.

Veja

O cenário ocorre poucos dias após a região registrar marés acima do normal. Além disso, autoridades e meteorologistas acompanham a evolução da tempestade tropical Cristina, que pode provocar novas chuvas intensas e ventos fortes no sul e no centro da Guatemala nos próximos dias.

Embora os serviços meteorológicos não indiquem um impacto direto da tempestade sobre Ocos, o fenômeno mantém as autoridades em alerta devido ao risco de instabilidade climática e ao aumento do volume dos cursos d'água.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mundo

Guatemala

oceano pacífico
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Comando Central dos EUA informa ter 'concluído' ataques contra o Irã

Explosões foram registradas em Teerã, na cidade portuária de Bandar Abbas e em áreas próximas ao Estreito de Ormuz

11.06.26 7h11

Americana que estava desaparecida é encontrada morta no México; 7 filhos dela foram resgatados

10.06.26 21h36

União Europeia destaca ajuda da Coreia do Sul à Ucrânia e chama cúpula de marco estratégico

10.06.26 21h17

Trump diz que EUA podem fazer novos ataques ao Irã; Teerã diz que Ormuz será totalmente fechado

10.06.26 21h17

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

bate-boca

Trump chama jornalista de 'fraude' e abandona entrevista nos EUA

Republicano questionou resultado das eleições de 2020 e criticou emissoras norte-americanas por suposta cobertura tendenciosa

08.06.26 19h30

MUNDO

União Europeia desautoriza Brasil a exportar carnes para o bloco

Essa medida passará a valer em 3 de setembro e atinge em cheio a produção brasileira desses produtos

06.06.26 15h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda