Vulcão na Guatemala apresenta sinais de erupção, mas moradores ainda não foram evacuados

O vulcão Fuego, que fica na Guatemala, está apresentando fortes sinais de erupção. Com a atividade, lava e cinzas estão sendo cuspidas e caindo próximo a cidade da Guatemala, capital do país centro-americano. No entanto, mesmo com a intensa atividade, o governo local ainda não realizou a evacuação dos moradores por entender que, por enquanto, ainda não há risco alto. As informações são do Olhar Digital.

As micro erupções já produziram um rio de lava que escorreu até a base da montanha, a cerca de 35 quilômetros (km) da cidade. Segundo um pesquisador de Vulcanologia do país, os episódios “caracterizam a aproximação de uma erupção estromboliana”.

Esse tipo de erupção consiste de explosões de pequeno a médio porte, com amplos intervalos. O perigo imediato é pequeno, mas isso é compensado pela duração, já que episódios do tipo podem durar semanas e até mesmo meses.

O vulcão Fuego é um dos três vulcões ativos da Guatemala. A atividade atual é a mais forte registrada desde 2018, quando o vulcão, localizado em uma montanha de 3,7 km de altura, despejou lava, lama e cinzas e varreu do mapa a vila de San Miguel Los Lotes, matando mais de 200 pessoas. Mas os moradores não querem sair e não acreditam que algo pior possa acontecer. O vulcão Fuego está sendo “cuidadosamente monitorado”.