Americana que estava desaparecida é encontrada morta no México; 7 filhos dela foram resgatados

A americana Makala Pendley, de 30 anos, foi encontrada morta na última segunda-feira, 8, no México. A família confirmou na terça-feira, 9, que o corpo foi encontrado perto de uma estrada. Também confirmou que os sete filhos dela foram resgatados, vivos e saudáveis.

Makala, que estava grávida, estava desaparecida desde 25 de fevereiro. A suspeita é que ela tenha sido vítima de feminicídio cometido pelo pai da criança, Joseph Jude Butler Jr.

A mulher foi encontrada com ferimentos contundentes na cabeça perto da cidade de Zinacantán, no estado de Chiapas, no sul do México. Posteriormente, o promotor mexicano Jorge Luis Llaven Abarca afirmou que a causa da morte foi traumatismo cranioencefálico.

Abarca afirmou em postagem nas redes sociais que o companheiro de Makala foi detido pelas autoridades mexicanas e é o principal suspeito de ter cometido o assassinato. Familiares da mulher afirmaram ao jornal americano Indiana Star que ela tinha uma relação intermitente e "muito, muito tóxica" com Butler Jr desde que os dois eram adolescentes.

Segundo a família, a própria Makala temia que o relacionamento acabasse de forma violenta. Contudo, os parentes não sabiam dizer como ela foi parar no México e relatam que a buscavam desde o desaparecimento com as crianças.

O promotor Abarca afirmou que o Ministério Público mexicano pedirá uma pena de 100 anos de prisão para Butler Jr. Registros judiciais consultados pelo Indiana Star apontam que Makala e Butler Jr tiveram disputas relacionadas ao reconhecimento de paternidade e à guarda dos filhos.

As crianças estão sob proteção das autoridades mexicanas. Elas têm idades entre um e 12 anos e, segundo a família de Makala, devem retornar ao estado americano de Indiana em breve. A família abriu uma vaquinha online e pediu ajuda financeira para fazer o traslado do corpo, e a equipe do senador americano Todd Young informou que poderá auxiliar nos procedimentos de repatriação.