Veterano de guerra de 98 anos fatura R$ 4,2 mi em loteria

Um veterano de guerra de 98 anos ganhou 685 mil libras (aproximadamente R$ 4,2 milhões, na cotação atual) em bilhetes premiados da Loteria do Código Postal do Povo (People's Postcode Lottery), no Reino Unido. Trata-se de Bernard Botting, militar aposentado que teve a sorte de ter três bilhetes sorteados de uma só vez, acumulando a fortuna ganha.

Ao jornal Metro, Bernard contou que não esperava ganhar na loteria: "Nunca pensei que venceria… só esperava." Em príncipio, ele acertou um billhete, o que lhe dava direito a £ 228.571 (aproximadamente R$ 1,4 mi, na cotação atual). Para maior surpresa, o idoso ficou sabendo que havia acertando mais dois bilhetes, triplicando o valor.

Viúvo, Botting vive com a família na cidade litorânea Burnham-on-Sea, em Somerset. Ele contou ainda que ingressou na Marinha Real aos 17 anos, para lutar na Segunda Guerra Mundial

O militar aposentado contou que começou a jogar na Loteria Postal com a esposa, Doris, que faleceu em 2017, aos 93 anos. Eles tinham um desejo de acertarem juntos e dividir o prêmio com os familiares.

Quando começamos a jogar na loteria, minha esposa e eu dissemos que, se algum dia ganhássemos, deveríamos compartilhar o prêmio com a família. Infelizmente, ela não está mais aqui. Mas minha filha vai aproveitar ao máximo porque ela tem sido fantástica. Ela substituiu minha esposa quando ela morreu e cuidou de mim todos os dias.", disse o idoso.

(Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)