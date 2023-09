Homem fatura R$ 600 mil após apostar 24 bilhetes com o mesmo número uma única vez

Um norte-americano faturou US$ 120 mil (o equivalente a R$ 600 mil, na cotação atual) após apostar, de uma única vez, o mesmo número em 24 bihetes em uma loteria de Vírginia, no sudeste do país.

A sequência de números que deu o prêmio a Dennis Fears foram os dígitos 8-8-8-8. Cada bilhete apostado dava direito a US$ 5 mil (R$ cerca de 25 mil, na cotação atual). Com as 24 apostas, o norte-americano acumulou os US$ 120 mil.

Segundo a Loteria da Virgínia, a probabilidade de acertar os quatro números do sorteio Pick 4 na ordem certa é de 4 em 10 mil. Fears disse que ainda não sabe o que fazer com toda a quantia após a jogada de sorte.

Outros casos

Um caso muito parecido aconteceu também no estado da Virgínia, em abril deste ano. Na época, o americano Fekru Hirpo ganhou US$ 100 mil (cerca de R$ 500 mil) após apostar 20 vezes na combinação 2-5-2-7.

Fekru Hirpo faturou US$ 100 mil (cerca de R$ 500 mil, na cotação atual) após apostar 20 vezes na combinação 2-5-2-7 — Foto: Divulgação/Loteria da Virgínia

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)