Após passar 42 dias em coma e vencer a covid-19, homem acerta na loteria

Rogério Maria passou 68 dias internado, sendo 42 intubado em coma induzido, por conta da covid-19. Já de alta e com uma reabilitação pela frente, o morador de Campinas (SP) teve a sorte grande: ganhou num bolão parte do prêmio da Mega-Sena da Virada em 2020.

"Aprendi a viver mais feliz. Mesmo com todas essas sequelas, mas ainda vou superá-las. Não desisti e não desisto jamais", disse, confiante.

O analista de sistemas de 51 anos é pai de dois filhos e foi infectado em julho, no pico da primeira onda da pandemia. Ele piorou e precisou ser hospitalizado na Casa de Saúde de Campinas.

"Sentei na cadeira de rodas e passei pelo corredor do hospital. Essa é a última lembrança que tenho daquele dia, antes dos 42 dias em coma", relatou.

Ele teve pneumonia e infecção bacteriana em decorrência da baixa imunidade e do longo período de internação. Rogério ficou com 80% dos pulmões comprometidos. Ele ainda apresentou trombose generalizada e foi submetido a 28 dias de hemodiálise.

"Era muito difícil passar as notícias dos médicos para nossos filhos", relatou a esposa, Iracema Teodoro. Mas Rogério acordou.

"Fiquei três dias sem dormir com medo de não acordar mais. O medo de não sair de lá e a saudade dos meus filhos era demais. Eu chorava todos os dias", relembrou o analista de sistemas. Ele foi para casa em setembro com 27 kg a menos, queda de cabelo e a pele escurecida pelos remédios que tomou.

Além das sequelas, ele teve perda de memória recente e lesões nos nervos periféricos das duas pernas. As lesões impossibilitariam qualquer movimento por seis meses, segundo a previsão médica, mas Rogério vem conseguido superá-las.

Em dezembro de 2020, a família fez a uma vaquinha online para ajudar a cobrir despesas com o tratamento. No final do ano, a surpresa de sorte. O grupo no qual Rogério estava acertou cinco dezenas no bolão da Mega-Sena. Cada um recebeu o valor líquido de R$ 7.325,26.

Em 2021, a capacidade pulmonar foi reestabelecida e Rogério recuperou 13 kg. Ele ainda aprimora os passos, sob o acompanhamento de fisioterapeutas.

Atualmente, Rogério já consegue pular, correr e fazer exercícios de força: "Sou um cara alegre, estou voltando a sorrir. É uma batalha diária e minha superação está acontecendo. Tudo isso me fez dar valor às pequenas coisas da vida.".