O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Venezuela continua exercícios militares no Caribe em resposta à atividade de navios dos EUA

Estadão Conteúdo

Pelo segundo dia consecutivo, a Venezuela realizou exercícios militares nas proximidades da ilha caribenha de La Orchila, onde desdobrou navios da Marinha e drones, como parte da preparação de suas Forças Armadas diante da atividade de navios de guerra americanos perto das costas do país.

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, deu a ordem de se preparar diante de uma suposta ameaça de invasão dos EUA para forçar uma mudança de governo. Os exercícios de três dias incluem 12 navios militares, 22 aeronaves, veículos anfíbios, equipamentos de defesa antiaérea, 2.300 efetivos e 20 pequenas embarcações pesqueiras operadas por membros das milícias - voluntários armados.

"Continua a manobra de campanha 'Caribe Soberano 200'", indicou nesta quinta-feira o ministro da Defesa do país, Vladimir Padrino López, através de seu canal no Telegram, onde publicou um vídeo que mostrou aviões Sukhoi de fabricação russa e exercícios de desembarque.

As Forças Armadas venezuelanas "demonstrando mais uma vez que esta pátria tem quem a defenda", acrescentou o ministro. Padrino disse que é necessário "duplicar esforços" e "elevar nosso preparo operacional" diante de um eventual cenário de conflito armado no mar. (Fonte: The Associates Press)

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast

