EUA: Paralisação leva FAA a reduzir tráfego aéreo em 10%

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) anunciou que reduzirá em 10% o tráfego aéreo em 40 dos principais mercados dos Estados Unidos a partir da sexta-feira, 7, como medida preventiva diante da sobrecarga dos controladores de voo durante a paralisação do governo.

O administrador da FAA, Bryan Bedford, afirmou que a decisão é "extraordinária" e visa garantir a segurança antes que o problema se agrave. Os controladores estão trabalhando sem pagamento desde o início da paralisação, no dia 1º de outubro, com jornadas de seis dias por semana e horas extras obrigatórias.

O órgão não divulgou quais aeroportos serão afetados, mas as restrições devem permanecer enquanto durar o impasse. Segundo a consultoria Cirium, a medida pode afetar até 1,8 mil voos e cerca de 268 mil assentos por dia. As companhias United, American e Southwest informaram que tentarão minimizar o impacto sobre os passageiros e oferecerão reembolso a quem preferir cancelar a viagem. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast