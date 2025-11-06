Polícia investiga suásticas pintadas com sangue humano na Alemanha

A polícia da Alemanha investiga a aparição de suásticas pintadas com sangue humano em dezenas de carros, caixas de correio e fachadas de prédios em Hanau, cidade localizada a cerca de 20 quilômetros de Frankfurt. A exibição de emblemas nazistas, incluindo a suástica, é considerada crime no país.

A suástica é reconhecida mundialmente como um símbolo de ódio, associado ao trauma do Holocausto e aos horrores do regime nazista. Mesmo após o fim da Segunda Guerra Mundial, o emblema continuou sendo usado por supremacistas brancos, grupos neonazistas e vândalos para disseminar medo e intolerância.

Polícia confirma sangue humano em pichações

O porta-voz da polícia, Thomas Leipold, informou que os agentes foram acionados na noite de quarta-feira (5), depois que um morador relatou ter visto uma suástica desenhada com um líquido avermelhado no capô de um carro estacionado. Testes realizados confirmaram que a substância era sangue humano.

De acordo com a polícia, quase 50 carros foram vandalizados de forma semelhante. “O contexto é completamente incerto”, afirmou Leipold, explicando que ainda não se sabe se os veículos, caixas de correio e prédios foram alvos escolhidos ou se os ataques ocorreram de maneira aleatória. Outras pichações não identificadas também foram encontradas na cidade.

Autoria e origem do sangue ainda são desconhecidas

As autoridades informaram que a origem do sangue e a autoria dos crimes ainda não foram identificadas. Até o momento, não há registros de ferimentos que possam estar relacionados aos episódios. O caso está sendo investigado como dano à propriedade e uso de símbolos de organizações inconstitucionais, conforme a legislação alemã.

Cidade já foi palco de atentado em 2020

Em fevereiro de 2020, Hanau ganhou destaque internacional após um atentado cometido por um extremista alemão, identificado como Tobias R., que deixou um manifesto com mensagens racistas contra estrangeiros e pessoas não brancas. O homem atirou contra frequentadores de dois bares de narguilé, matando nove pessoas, cinco delas de origem turca. Tobias foi encontrado morto ao lado do corpo da mãe, que também foi assassinada.