Veja quem são os principais secretários, conselheiros e embaixadores do novo governo Trump

Com a posse de Donald Trump na Presidência dos Estados Unidos sendo realizada nesta segunda-feira (20), também iniciam no governo os nomes que compõem o secretariado do republicano. Semelhante aos ministros de Estado no Brasil, os secretários desempenham papéis fundamentais para a administração do governo nos Estados Unidos.

Para a escolha da equipe que compõe seu segundo mandato, Trump priorizou pessoas fiéis a ele. Na lista de novos secretários, conselheiros e embaixadores há militares, bilionários e até mesmo o ex-CEO de uma empresa de luta livre.

Grande parte das indicações ainda precisa de confirmação do Senado, mas não deve haver dificuldades para a aprovação dos nomes na casa, controlada pelo Partido Republicano.

Confira os principais nomes do novo governo de Donald Trump:

JD Vance - vice-presidente

James David Vance, conhecido como JD Vance, é um senador do estado de Ohio e se tornará o terceiro vice-presidente mais jovem da história americana. Ele ganhou notoriedade por sua oposição à ajuda norte-americana à Ucrânia e por seu foco em questões de imigração. Desde que recebeu o apoio de Trump em 2022, Vance tornou-se um defensor ardoroso da ideologia “MAGA” (Make America Great Again).

Marco Rubio - Secretário de Estado

O senador Marco Rubio, filho de imigrantes cubanos e um crítico vocal da China e do regime cubano, foi escolhido como secretário de Estado. Sua nomeação representa uma reviravolta em relação a sua postura anterior sobre Trump durante as primárias de 2016, quando o chamou de “trapaceiro”. Se confirmado, Rubio fará história como o primeiro latino a ocupar esse cargo vital na diplomacia americana.

Susie Wiles - Chefe de Gabinete

Susie Wiles, figura central na campanha de Trump para as eleições de 2024, será a chefe de Gabinete. Ela é vista como uma das principais arquitetas das vitórias eleitorais anteriores de Trump e espera-se que traga uma nova ordem e disciplina à administração.

Thomas Homan - 'Czar' da fronteira

Homan será responsável pela política fronteiriça dos EUA. Trump anunciou que ele será um "czar", assim como eram chamados os imperadores russos que até o início do século 20 tinham poderes plenos. Ele já ocupou posição controversa durante o primeiro mandato de Trump e agora terá a tarefa de supervisionar as operações na fronteira com o México e o Canadá.

Elon Musk - Responsável pela Eficiência Governamental

O bilionário Elon Musk assumirá o Departamento de Eficiência Governamental com a missão de cortar gastos excessivos. Sua nomeação levanta preocupações sobre potenciais conflitos de interesse devido aos seus negócios que dependem do governo.

Pam Bondi - Procuradora-Geral

A ex-procuradora-geral da Flórida, Pam Bondi, foi escolhida para liderar o Departamento de Justiça. Bondi tem um histórico polêmico e será fundamental na implementação das políticas judiciais do governo Trump.

Pete Hegseth - Secretário de Defesa

Pete Hegseth, veterano militar e comentarista da Fox News, foi indicado como secretário de Defesa. Ele é conhecido por suas críticas às políticas progressistas dentro das Forças Armadas dos EUA. Como secretária da Agricultura, Rollins estará à frente de uma agência com 100 mil funcionários, responsável por programas agrícolas, nutrição, silvicultura e comércio agrícola.

Kristi Noem - Secretária de Segurança Interna

A governadora Kristi Noem será encarregada da segurança interna do país, supervisionando as agências responsáveis pela proteção das fronteiras e segurança cibernética.

John Ratcliffe - Chefe da CIA

Ratcliffe retorna ao governo como diretor da CIA após sua passagem pelo cargo de diretor de inteligência no primeiro mandato de Trump. Sua lealdade ao presidente é inegável.

Tulsi Gabbard - Diretora de Inteligência Nacional

A ex-democrata Tulsi Gabbard comandará todas as agências que compõem a Comunidade de Inteligência dos EUA, que reúne a CIA, a NSA e o FBI, entre outros órgãos. Se tornou deputada pelo estado do Havaí, concorrendo pelo Partido Democrata, mas nos últimos anos adotou visões mais conservadoras e se filiou ao Partido Republicano, em 2024. Com pouca experiência direta com o trabalho de inteligência, a ex-deputada não era um nome esperado para o cargo.

Mike Waltz - Conselheiro de Segurança Nacional

Michael Waltz é conhecido por ser veterano de guerra e crítico à China. Sendo visto como uma pessoa muito fiel ao presidente, ele será responsável por informar Trump sobre questões-chave de segurança nacional e coordenar com diferentes agências.

Doug Burgum - Secretário do Interior

Como secretário do Interior, Doug Burgum vai supervisionar a administração de três quartos das terras e águas públicas dos Estados Unidos. O órgão também é responsável por cuidar de parques nacionais, proteger espécies ameaçadas e coletar dados científicos sobre os efeitos das mudanças climáticas.

Scott Bessent - Secretário do Tesouro

Scott Bessent será o próximo secretário do Tesouro. No governo, ele terá grande influência sobre questões econômicas, regulatórias e internacionais. Investidor de longa data, rico e professor por vários anos na Universidade Yale, Bessent tem defendido reformas fiscais e desregulamentação, particularmente para estimular mais empréstimos bancários e a produção de energia.

Brooke Rollins - Secretária da Agricultura

Brooke Rollins é a atual presidente do America First Policy Institute, que é um instituto de inclinação conservadora que trabalhou com a equipe de Trump para moldar políticas do próximo governo.

Sean Duffy - Secretário de Transportes

Sean Duffy é ex-deputado pelo estado de Wisconsin e já trabalhou como comentarista esportivo na televisão. O secretário supervisionará as políticas nas áreas de aviação, automotiva, ferroviária, de trânsito, entre outras. Uma das responsabilidades de Duffy será comandar a instalação de carregadores de veículos elétricos nos Estados Unidos. No entanto, Trump prometeu reverter medidas adotadas por Joe Biden para estimular a produção desse tipo de veículo.

Chris Wright - Secretário de Energia

Executivo de combustíveis fósseis, Chris Wright será o próximo secretário de Energia dos Estados Unidos. Wright é CEO da Liberty Energy e foi doador da campanha de Trump. Ele é um firme defensor dos combustíveis fósseis e afirma que eles são necessários para tirar o mundo da pobreza. O empreendedor também tem se posicionado contra os esforços para combater as mudanças climáticas.

Linda McMahon - Secretária da Educação

Linda McMahon é conhecida nos Estados Unidos por ser ex-CEO da World Wrestling Entertainment (WWE), que promove lutas livres no país. Ela atuou como chefe da Administração de Pequenas Empresas durante o primeiro mandato de Trump. Como secretária de Educação, ela vai liderar uma agência que Trump prometeu eliminar.

Scott Turner - Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Scott Turner trabalhou como ex-legislador estadual do Texas e foi jogador da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL). Ele é o indicado para assumir o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

Kash Patel - Diretor do FBI

Kash Patel será o diretor do Federal Bureau of Investigation (FBI), que é similar à Polícia Federal brasileira. Ele já trabalhou como defensor público e procurador federal, sendo uma figura importante durante a investigação sobre os contatos da campanha de Trump com a Rússia em 2016.

Karoline Leavitt - Secretária de Imprensa

A principal função de Karoline Leavitt no governo Trump será a de ser porta-voz da Casa Branca. Aos 27 anos, ela será a pessoa mais jovem a ocupar o cargo.

Steve Witkoff - embaixador enviado para o Oriente Médio

Steve Witkoff é muito próximo de Trump e já foi sócio do presidente em um clube de golfe. Ele trabalhará como o enviado dos Estados Unidos para resolver questões no Oriente Médio, envolvendo conflitos regionais. Mesmo antes de assumir o cargo, Witkoff teve participação nas negociações para o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que passou a valer no domingo (19).

Keith Kellogg - embaixador enviado para Ucrânia e Rússia

Assim como Witkoff no Oriente Médio, Trump escolheu uma pessoa específica para tratar dos assuntos envolvendo a guerra entre Rússia e Ucrânia. O indicado foi o general Keith Kellogg. O militar tem 80 anos e já trabalhou como chefe de gabinete do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca durante o primeiro mandato de Trump.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)