Suicídio em cápsula atrai curiosos e plateia é presa após assistir morte; entenda

Várias pessoas foram presas pela polícia da Suíça após uma polêmica envolvendo uma cápsula de aparência futurista feita para o ocupante cometer suicídio. Segundo autoridades, a máquina foi utilizada pela primeira vez nesta terça-feira (24).

A cápsula, chamada "Sarco", segundo a polícia do cantão de Schaffhausen, foi implantada em uma floresta no município de Merishausen na última segunda-feira (23). Criada por Philip Nitschke, um médico australiano famoso por seu trabalho em suicídio assistido desde a década de 1990, a máquina leva à morte quando seu ocupante libera gás nitrogênio no interior, reduzindo a quantidade de oxigênio a níveis letais.

Sem dar mais detalhes sobre os envolvidos, promotores em Schaffhausen abriram processos criminais contra várias pessoas por “induzir, auxiliar e instigar suicídio”, acrescentando que estas foram detidas.

Um porta-voz do grupo responsável pela cápsula, The Last Resort, disse que a falecida era uma mulher americana de 64 anos que sofria de um sistema imunológico gravemente comprometido e que passou por avaliações psiquiátricas antes de tirar a própria vida.

País permite o suicídio assistido

A cápsula gerou considerável atenção da mídia e discussão entre as autoridades sobre se elas permitiriam seu uso. Na Suíça, uma lei permite o suicídio assistido. O The Last Resort, responsável pela cápsula, diz que seu parecer jurídico foi de que ela poderia ser implementado.

Por outro lado, Elisabeth Baume-Schneider, ministra suíça responsável pela saúde, disse na segunda-feira 923) que a "Sarco" não atende às exigências da lei de segurança do produto e que seu uso de nitrogênio não é legalmente compatível.

