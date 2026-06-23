Vance diz que negociações criaram 'boa base' para acordo definitivo com o Irã

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou que as negociações com o Irã criaram uma "boa base para um acordo final bem-sucedido". O objetivo é encerrar a guerra definitivamente, conforme declarações na segunda-feira, 22.

Vance citou avanços em várias frentes. Isso inclui a criação de mecanismos para manter o tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz. A iniciativa visa também o fim do conflito entre Israel e o grupo Hezbollah no Líbano.

Ele deixou a Suíça no dia 22, enquanto equipes técnicas permaneceram nas conversas com representantes iranianos. Um acordo provisório para encerrar os combates foi assinado na semana passada, estabelecendo 60 dias para negociações sobre temas centrais.

Pacto temporário e sanções dos EUA

Entre os pontos cruciais a serem debatidos está o futuro do programa nuclear de Teerã. Paralelamente, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos emitiu uma licença.

Esta licença de 60 dias suspende as sanções sobre o petróleo iraniano. A medida é parte do acordo provisório e busca facilitar o avanço das discussões.

Estreito de Ormuz e tráfego marítimo

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, principal negociador da delegação iraniana, reiterou a intenção. Ele afirmou que o Estreito de Ormuz será administrado pelo Irã, em conformidade com as leis internacionais.

Ghalibaf expressou a esperança de reativar o estreito. "Esperamos conseguir ativar o estreito novamente, em termos de passagem, e trazer prosperidade de volta à economia regional e global", disse.

Enquanto as negociações prosseguem, o tráfego de petroleiros no Estreito de Ormuz aumentou. Segundo a empresa de dados Kpler, foram 71 travessias confirmadas no fim de semana.

Este número ainda é inferior ao período pré-guerra, quando 100 a 130 embarcações cruzavam o estreito por dia. A notícia foi publicada pela Associated Press.