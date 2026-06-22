Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Ucrânia atinge fábrica de componentes para mísseis russo em ataque com 5 mortos

Estadão Conteúdo

Um ataque com mísseis ucranianos contra a cidade russa de Voronezh, na segunda-feira, 22, matou cinco pessoas e feriu dezenas, disse o governador regional Alexander Gusev.

Gusev afirmou que um complexo industrial na margem esquerda do rio Voronezh sofreu os maiores danos, com um incêndio que foi posteriormente extinto. As forças armadas da Ucrânia disseram que a fábrica produz microchips e componentes eletrônicos para armas russas.

"Realizei uma reunião do comitê de resposta operacional em razão do ataque de hoje. Infelizmente, há feridos, incluindo pessoas em estado gravíssimo. Ao mesmo tempo, a área da empresa ainda está sendo inspecionada", disse Gusev no Telegram.

Os andares superiores de um dos edifícios de produção foram significativamente danificados. As fachadas dos prédios residenciais próximos também foram afetadas, completou o governador.

Já um ataque de drone russo na cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia, matou três membros da mesma família, incluindo um menino de 13 anos, informou a Associated Press.

As agressões ucranianas ocorrem após o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmar no domingo (21) que novos drones produzidos pelo país serão capazes de atingir uma distância cada vez maior dentro de território da Rússia, passando de 3 mil quilômetros.

*Com informações da Associated Press

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Ucrânia

ataque

Voronezh

fábrica

mísseis
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump volta a criticar Otan por ausência em Ormuz e ameaça países do bloco militar

22.06.26 18h41

Trump diz que fluxo marítimo por Ormuz foi retomado e petróleo voltou a níveis pré-guerra

22.06.26 18h32

política

Rússia: Dmitriev reivindica crédito por saída de Starmer e diz que Merz pode ser o próximo

O enviado especial acrescentou que o chanceler alemão, Friedrich Merz, "é o próximo"

22.06.26 16h41

MUNDO

Itamaraty acompanha caso de paraense capturado por forças russas na Guerra da Ucrânia

Ministério das Relações Exteriores informou que presta assistência consular à família de Herik Ferreira Soares, de 23 anos, natural de Castanhal

22.06.26 16h10

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

DIREITOS HUMANOS

Cantora iraniana é condenada a 74 chibatadas por fazer show sem hijab

Além da punição física, Parastoo Ahmadi e oito integrantes de sua equipe foram proibidos de realizar atividades artísticas e de viajar

20.06.26 15h00

'sai pra lá'

Vídeo de príncipe do Marrocos evitando beijo na mão viraliza; entenda o gesto

O herdeiro do Marrocos, de 23 anos, preferiu um aperto de mãos, gerando elogios nas redes sociais por quebrar protocolo real

16.06.26 17h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda