Urso invade piquenique de família e devora comida no México; vídeo

Um urso-negro invadiu o piquenique de uma família na segunda-feira (25), no Parque Ecológico Chipinque, nordeste do México. O animal apareceu, de repente, e devorou um monte de tacos e outras comidas típicas. O local é conhecido como habitat natural do animal.

VEJA MAIS

Uma produtora audiovisual Ángela Chapa fez imagens da situação, e, nelas, é possível ver uma mulher cobrindo o rosto de uma criança enquanto o animal come o lanche em cima da mesa.

“Antes de chegar lá, explicamos para Silvia e para Santiago que isso poderia acontecer e bolamos um plano do que fazer se isso realmente acontecesse. Seguimos o combinado ao pé da letra e não aconteceu nada além de o urso devorar todo nosso banquete”, escreveu Ángela em publicação no Instagram.

O plano, segundo ela, era cobrir o rosto do menino e não se mover. “Eu saí devagarzinho da mesa e comecei a gravar. Isso permitiu que eu pegasse um prato que tinha uma enchilada, prato típico mexicano, colocasse para que ele cheirasse e, depois, jogasse mais longe. Foi o jeito de ele descer da mesa e a gente devagarzinho conseguir sair dali e ir até o banheiro”, continuou explicando.

Felizmente, tudo transcorreu sem problemas e ninguém se feriu. Após perceberem que o animal já havia se afastado, o grupo retornou à mesa, recolheu o lixo e foi para o carro.

Nos comentários da publicação de Ángela, os seguidores se mostraram surpresos. “Que nervoso! Nem sei o que faria”, comentou um. “Que boa história para contar depois”, disse outro. “Ainda bem que gravaram”, exclamou mais um.

Posicionamento do parque

Em comunicado nas redes sociais, o parque comentou sobre a presença frequente de ursos-negros e explicou que, geralmente, a partir de julho, os animais começam a buscar mais comida para se prepararem para o outono e inverno.

A orientação é buscar se distanciar dos animais e evitar gravá-los, para impedir possíveis ataques.