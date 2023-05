Urso branco conquista a web ao sair da hibernação todo 'amassado'; vídeo

Um urso de pelagem branca viralizou nas redes sociais ao aparecer completamente ‘desarrumado’ depois de sair do que parece ter sido um longo período de hibernação. A gravação tem mais de 7 milhões de visualizações.

Não foi informado pelo perfil que fez a publicação onde e quando as imagens foram gravadas, mas, o fato é que o ursão "descabelado" conseguiu cativar os internautas. Muitos se identificaram com a situação do animal e disseram que acordam exatamente da mesma maneira, sobretudo após o recesso do fim de semana.

VEJA MAIS

De acordo com especialistas, a hibernação dos ursos no inverno não significa um sono ininterrupto de meses, mas um período de menos atividade metabólica, menos movimento e menor necessidade de comer. Em alguns casos, o animal sequer defeca, tudo para não gastar energia durante o período gelado.

Mas vale a pena saber, que nem todas as espécies de urso hibernam. Outros animais, como esquilos e morcegos, também se escondem e tiram esse longo descanso no inverno.