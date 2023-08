Zoológico chinês é acusado de ter humanos fantasiados de bichos

Apos um vídeo com um urso em pé nas patas traseiras viralizar nas redes sociais, o zoológico de Hangzhou,na China, passou explicar, em público, que o animal da imagem é uma ursa malaia chamada Angela

O zoológico de Hangzhou fica no leste da China, e tem tido que provar que os animais no local são reais. Muitas pessoas acharam a imagem estranha, alegando que o animal é, na verdade, um humano fantasiado.

No domingo (30), o jornal inglês The Guardian informou que o zoológico solotu uma nota com os tratadores informando que "quando se trata de ursos, a primeira coisa que vem à mente é uma figura enorme e de poder incrível. No entanto, ursos malaios são pequenos. O menor urso do mundo", diz a delaração.

Além da declaração, uma gravação de áudio que circula no WeChat traz um porta-voz do zoo dizendo que o animal é real, e que o lugar jamais cometeria tal enganação com o público. Ele também observou que na temperatura de verão chinês (40°C), um humano em uma roupa de urso “não duraria mais do que alguns minutos antes de desmaiar”.

O zoológico também anunciou a abertura de visitas especiais para repórteres a partir desta segunda-feira (31), a fim de mostrar que os ursos não são humanos fantasiados.

Outros zoológicos chineses já foram acusados de usar cães 'customizados' para se passarem por lobos, além de burros pintados para se parecerem com zebras.