Zoológico inglês publica vídeo e brinca com a polêmica do 'urso fantasiado' da China

Após a polêmica do "urso fantasiado" em um zoológico da China, o zoo Paradise Wildlife Park, localizado na Inglaterra, publicou em seu perfil no Instagram um vídeo de um urso-do-sol ficando de pé. A postagem se deu por conta da repercussão em que o parque chinês Hangzhou Zoo estaria mantendo um homem com fantasia do animal em suas dependências.

Na legenda do post desta terça-feira (01), o Paradise Wildlife Park mostra um animal de seu espaço e brinca com a situação escrevendo: "Podemos confirmar que Kyra é um urso-do-sol…”.

Relembre o caso

Nos últimos dias, repercutiu um vídeo de um urso em pé em um zoológico na cidade de Hangzhou. O animal fica nessa posição por alguns segundos e interage com os visitantes. Veja o vídeo:

Internautas apontaram que o animal, na verdade, era um humano fantasiado devido à sua aparência, como as dobras nas costas, por exemplo.

O Hangzhou Zoo, onde está o urso da polêmica, disse que as alegações são falsas e expressou que as pessoas não entendem a espécie. “Quando se trata de ursos, a primeira coisa que vem à mente é uma figura enorme e um poder surpreendente… Mas nem todos os ursos são gigantes e um perigo personificado”, afirmou o zoológico.

Segundo o BBC News, o animal em questão é um urso-do-sol, a menor espécie de ursos do mundo. Geralmente, o urso-do-sol tem o tamanho equivalente ao de um cachorro grande. Quando em pé, esse animal costuma medir em torno de 1,3m de altura.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Ádna Figueira, editora web de OLiberal.com)