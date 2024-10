Urnas eleitorais e votos são incendiados às vésperas das eleições presidenciais dos EUA

Na madrugada desta segunda-feira (28), urnas de votação antecipadas instaladas em ambientes públicos foram incendiadas nos estados de Washington e Oregon, na costa oeste dos Estados Unidos. Os incêndios, ocorridos entre as 3h30 e 4h (horário local), destruíram centenas de cédulas de votos. O FBI está investigando os casos, suspeitando de uma possível relação entre eles.

Em Washington, o incêndio ocorreu em um condado historicamente favorável ao Partido Democrata, onde, de acordo com informações locais, um dispositivo incendiário foi preso à urna, resultando na destruição de centenas de votos.

O porta-voz do Departamento de Polícia, Mike Benner, relatou que a ação foi intencional, e que o incêndio consumiu uma grande quantidade de cédulas depositadas desde a manhã de domingo (27). "Nossos policiais rapidamente determinaram que havia um dispositivo incendiário preso à urna e foi isso que provocou o incêndio", disse.

Um incidente semelhante também foi registrado em Portland, Oregon, a cerca de 12,5 km de distância da primeira ocorrência. Oregon, considerado também um estado de inclinação democrata, perdeu diversas cédulas no incêndio.

As autoridades locais acreditam que ambos os incêndios podem estar interligados, dada a proximidade entre os locais e o modus operandi semelhante. Além disso, a NBC News relatou um terceiro incidente em Phoenix, Arizona, onde uma caixa de correio incendiada danificou cédulas.

A disputa pela presidência entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump intensificou o clima eleitoral. As urnas nos estados afetados somam 20 delegados partidários, e o impacto do incidente pode ser relevante em uma eleição já acirrada.

As investigações prosseguem com apoio do FBI, que busca entender se há uma rede de ataques coordenados contra as urnas de votação em diferentes regiões do país. A eleição nos Estados Unidos segue até o dia 5 de novembro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em OLiberal.com)