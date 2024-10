Kamala Harris promete descriminalizar a maconha e reformar a polícia

Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos e candidata democrata à presidência, comprometeu-se a descriminalizar a maconha e promover uma reforma no sistema policial, caso vença as eleições de novembro. Essas promessas visam fortalecer seu apoio entre eleitores negros.

Segundo Harris, a descriminalização da maconha é essencial, uma vez que as leis atuais sobre seu uso são aplicadas de maneira desigual entre diferentes grupos da população americana, apesar de seu uso já ser permitido em alguns estados. "Fui a promotora mais progressista da Califórnia em casos de maconha, e nunca prendi pessoas por posse simples. Como vice-presidente, defendi a reclassificação da maconha para que ela deixasse de estar no mesmo nível da heroína. Como presidente, minha meta será descriminalizá-la, pois compreendo o impacto desproporcional que essas leis têm, especialmente sobre homens negros", afirmou Harris.

A declaração foi dada durante uma entrevista ao apresentador Charlamagne tha God, no programa de rádio "The Breakfast Club", famoso por suas entrevistas francas com celebridades, na última terça-feira (15). Durante a conversa, Harris também defendeu seu histórico como procuradora-geral da Califórnia, afirmando que foi "uma das procuradoras mais progressistas" em casos envolvendo a droga.

VEJA MAIS

Nos últimos dias, Harris tem intensificado esforços para conquistar o voto dos homens negros, pois pesquisas recentes indicam que esse grupo demonstra menor apoio a ela em comparação ao apoio dado a Biden em 2020. Sua campanha, com a ajuda de aliados como Barack Obama, está focada em reconquistar esses eleitores, especialmente em estados decisivos como Michigan, onde o resultado pode ser apertado.