Universidade americana anuncia que dará bolsa integral a alunos; entenda

A Universidade de Harvard, uma das mais renomadas do mundo, anunciou que, a partir do ano letivo de 2025-2026, estudantes com renda familiar anual de até US$ 100 mil (aproximadamente R$ 570 mil) não precisarão pagar mensalidades. Além disso, terão alimentação e moradia totalmente custeadas pela instituição e receberão um incentivo financeiro de US$ 2 mil (R$ 11,3 mil) no primeiro e no penúltimo ano do curso.

O objetivo é tornar a universidade mais acessível para alunos de diferentes realidades socioeconômicas. "Tornar Harvard financeiramente acessível para mais pessoas amplia a diversidade de origens, experiências e perspectivas que todos os nossos alunos encontram, promovendo o crescimento intelectual e pessoal de todos", afirma Alan M. Garber, presidente da universidade", afirmou Alan M. Garber, presidente da instituição.

Além disso, estudantes de famílias com renda de até US$ 200 mil (R$ 1,3 milhão) terão isenção total da mensalidade, arcando apenas com despesas extras. Com essa iniciativa, 86% dos cidadãos americanos estarão aptos a receber auxílio financeiro da universidade.

“Harvard, há muito tempo, busca abrir suas portas para os alunos mais talentosos, independentemente de sua situação financeira”, diz Hopi Hoekstra, reitora da Faculdade de Artes e Ciências.

Expansão do programa de inclusão

Desde 2004, Harvard vem ampliando seus programas de assistência financeira. Na época, a "Iniciativa de Auxílio Financeiro de Harvard" cobria integralmente mensalidades, alimentação e moradia de estudantes com renda anual de até US$ 40 mil. Esse limite foi sendo ampliado ao longo dos anos, chegando a US$ 85 mil em 2023 e, agora, US$ 100 mil a partir de 2025.

Desde o lançamento do programa, a universidade já destinou mais de US$ 3,6 bilhões em auxílio financeiro para estudantes de graduação. Para o próximo ano letivo, o orçamento para esse suporte será de US$ 275 milhões (R$ 1,56 bilhão), reforçando o compromisso de Harvard com a equidade no acesso ao ensino superior.