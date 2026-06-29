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Unicef: Cerca de 680 mil crianças precisam de ajuda humanitária na Venezuela após terremotos

O Unicef também estimou que serão necessários US$ 52 milhões para responder de forma inicial à emergência causada pelos terremotos

Estadão Conteúdo

Cerca de 680 mil crianças precisam de ajuda humanitária na Venezuela após os dois terremotos que atingiram o país sul-americano na última semana, informou o Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em estimativa divulgada nesta segunda-feira, 29.

De acordo com a agência da Organização das Nações Unidas (ONU), cerca de 1,8 milhão de pessoas de todas as idades precisam de assistência. A Venezuela foi atingida por terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 na última quarta-feira, 24, com menos de um minuto de intervalo entre os sismos.

O Unicef também estimou que serão necessários US$ 52 milhões para responder de forma inicial à emergência causada pelos terremotos - além de US$ 137,6 milhões que já seriam enviados como parte do programa Ação Humanitária para a Infância 2026 na Venezuela e de US$ 3,5 milhões já enviados dos fundos emergenciais da entidade para viabilizar o encaminhamento de equipes e suprimentos.

"Após três dias de resposta, a dimensão das necessidades começa a ficar mais clara. Os hospitais estão operando acima de sua capacidade, milhares de crianças não têm acesso confiável à água potável e muitas escolas sofreram danos", afirmou Manuel Rodríguez Pumarol, representante do Unicef na Venezuela.

Os hospitais da capital venezuelana, Caracas, e dos estados de La Guaira, Carabobo, Aragua e Falcón sofreram graves danos, levando algumas unidades a uma situação crítica e comprometendo o atendimento de crianças e mulheres grávidas.

Somente na capital, informações preliminares indicam que 432 escolas - mais de um terço do total de escolas do distrito - foram danificadas, enquanto outras são utilizadas como abrigos. Espera-se que esse número aumente à medida que as avaliações sejam concluídas em outros estados.

Manuel Rodríguez Pumarol afirmou que o Unicef trabalha com o governo venezuelano para prestar ajuda. Em nota publicada no site oficial, o Unicef relatou já ter enviado 20 toneladas de suprimentos médicos e materiais de água e saneamento, que chegaram à Venezuela no último sábado, 27, vindo do centro regional de suprimentos no Panamá.

Um segundo carregamento, proveniente do centro global de suprimentos do Unicef em Copenhague, está previsto para os próximos dias. Espera-se que os dois envios ajudem a atender mais de 100 mil pessoas.

O número de mortos nos terremotos subiu para pelo menos 1.719, informou nesta segunda-feira, 29, o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez. Segundo Rodríguez, ao menos 5.034 pessoas ficaram feridas. As autoridades venezuelanas também afirmam que dezenas de milhares de pessoas continuam desaparecidas.

O Brasil enviou dois voos com ajuda humanitária para a Venezuela, com médicos, cães farejadores, equipamentos especializados de busca e resgate e materiais para a montagem de um hospital de campanha. Esses voos também chegaram ao país vizinho no dia 27.

A missão brasileira também conta com 36 bombeiros militares de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, quatro integrantes da Defesa Civil e quatro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que levam equipamentos de monitoramento capazes de identificar sinais emitidos por dispositivos de telecomunicações, como aparelhos celulares, o que pode auxiliar na localização de possíveis sobreviventes em áreas atingidas.

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VENEZUELA/TERREMOTO/UNICEF/CRIANÇAS/AJUDA HUMANITÁRIA
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