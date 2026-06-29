Brasil anuncia aporte em novo fundo do Mercosul para reduzir desigualdades

O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, anunciou nesta segunda-feira (29) que o Brasil vai aportar US$ 100 milhões por ano na nova fase do Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (Focem). O mecanismo foi criado em 2004 com o objetivo de reduzir desigualdades na região e financiar projetos de infraestrutura, saneamento, habitação, energia e outras áreas.

Brasil e Argentina são os principais contribuintes do fundo. Durante reunião do Conselho do Mercado Comum (CMC), em Assunção, Vieira afirmou que espera que a Argentina também aumente sua participação no mecanismo.

“Esse esforço de renovação, contudo, não pode recair sobre um único país. Confiamos em que a Argentina, a outra grande economia do bloco, nos acompanhe nesse processo, com aumento correspondente de sua contribuição. O mesmo espírito de responsabilidade deverá orientar os Estados Partes de menor desenvolvimento relativo, principais beneficiários do mecanismo”, disse o ministro.

Na primeira fase do Focem, o volume total de contribuições era de cerca de US$ 100 milhões anuais. Com a nova etapa, o valor anunciado pelo Brasil corresponde à soma das contribuições de todos os países na fase inicial.

Vieira destacou ainda que o fundo tem impacto direto no desenvolvimento de regiões de fronteira e em áreas com populações indígenas. Segundo ele, os recursos são aplicados em obras como rodovias, ferrovias, linhas de transmissão, saneamento básico, moradias, escolas e laboratórios nos países do bloco.