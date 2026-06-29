Ataque a tiros deixa pelo menos 5 mortos na Alemanha

Cinco pessoas morreram nesta segunda-feira (29) em um ataque a tiros contra uma instituição de assistência a jovens na cidade de Stade, no norte da Alemanha. Dois suspeitos foram presos no local do incidente.

A polícia local informou que algumas pessoas ficaram feridas, mas não confirmou o número total de vítimas do tiroteio. As autoridades já garantiram que não há mais perigo para o público na região.

Segundo a polícia, o ataque ocorreu na rua Dankersstrasse, localizada ao sul do centro de Stade. Um dos suspeitos detidos foi apontado como o autor dos disparos que resultaram nas mortes.

Investigação e Contexto do Ataque

A polícia trabalha agora para estabelecer a motivação do ataque e esclarecer como todos os fatos ocorreram. A investigação busca entender as circunstâncias que levaram ao incidente fatal.

As leis de armas na Alemanha são consideradas mais restritivas em comparação com outros países, como os Estados Unidos. Ataques desse tipo são raros, mas o país já registrou incidentes semelhantes no passado.

A cidade de Stade, que tem aproximadamente 50 mil habitantes, está localizada a cerca de 40 quilômetros da metrópole de Hamburgo. As informações foram divulgadas pela agência Associated Press.