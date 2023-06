União Europeia apresenta novas acusações contra Google por monopólio na publicidade digital

O Google é acusado pela União Europeia de abusar de sua posição dominante no mercado de publicidade digital e agir de forma ilegal. Nesta quarta-feira (14), a Comissão Europeia informou em comunicado que acusou a empresa por violar as leis antitruste (contra infrações de ordem econômica, como formação de monopólios e fatores que possam prejudicar a livre concorrência no mercado) do bloco econômico. De acordo com a denúncia, o Google abusou de sua posição dominante no mercado de anúncios online — o Adtech — em detrimento das concorrentes.

“Não há nada de errado em ser tão dominante. O que nossa investigação mostrou, no entanto, é que o Google parece ter abusado de sua posição no mercado”, declarou a vice-presidente da Comissão, Margrethe Vestager.

Outras autoridades europeias já processaram a empresa por violação dessa mesma lei em pelo menos três casos diferentes. As investigações envolvendo essa nova acusação da União Europeia começaram em junho de 2021.

Entenda as acusações

A chamada do Adtech é composta, basicamente, por três atores principais. São eles:

anunciantes interessados em fazer propaganda,

publishers interessados em vender espaço publicitário em seus sites e

ad-exchanges, onde oferta e demanda se encontram para decidir em tempo real que anúncio aparecerá em cada espaço.

Presente em todas essas etapas, com duas empresas que representam os anunciantes, uma que representa os publishers e outra responsável pelo ad-exchange, o Google teria utilizando o ad-exchange para favorecer seus próprios anunciantes, depois utilizando as empresas que representam os publishers para favorecer seu próprio ad-exchange. Ou seja, agiu de maneira ilegal nos dois extremos da cadeia.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos também fez acusações similares contra a empresa, em janeiro deste ano.