Em pesquisa, Google confunde presidente do partido Novo com Lula

Nos resultados de pesquisa relacionados ao termo "presidente do Novo" na plataforma Google, tanto com ou sem aspas, é sugerido o nome de Lula, presidente do Brasil, em vez de Eduardo Ribeiro, presidente do partido Novo. Além disso, outros políticos sem relação com a sigla, como Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e até Deltan Dallagnol, também são apresentados.

Embora a referência a Eduardo Ribeiro, presidente do partido Novo, seja encontrada nas páginas secundárias e de notícias sobre o dirigente partidário, o Google parece associar erroneamente o termo "presidente do Novo" ao presidente do Brasil, Lula, ou novo presidente do Brasil.

O Projeto de Lei das Fake News, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, tem como alvo principal as plataformas digitais, incluindo o Google, com o objetivo de combater a disseminação de informações falsas.