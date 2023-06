Fake News compartilhada usa foto de ator pornô afirmando ser segurança de Lula

Uma mensagem compartilhada em grupos de mensagens instantâneas, que tinha como informação que um agente da polícia, chamado Eric Reis, seria chefe da equipe de segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com teor de apoio aos ataques ocorridos no dia 08 de janeiro, é falsa. Inclusive, a foto usada do suposto agente é de um ator pornô.

Segundo o portal de notícias UOL, que realizou uma investigação sobre o fato, basta jogar a imagens na ferramenta de busca do Google que o buscador revela que o homem na foto, na verdade, o ator pornô Johnny Sins, incluindo nas pesquisas as atividades profissionais relacionadas a ele.

A equipe de Lula confirmou que nunca foi chefiada por um agente chamado Eric Reis, muito menos pelo homem da foto.

De acordo com as mensagens, o agente seria ex-chefe da guarda pessoal de Lula e recebeu treinamento na Rússia. No dia dos atos antidemocráticos, Eric Reis estaria encarregado da segurança dos Três Poderes.

“Ele era uma das cabeças principais no Plano do dia 08, mantendo ligações com o GSI, BGP e com a unidade sensível que detinha o Controle de todas as Portas da instituição (sic) ”, diz parte da mensagem fake.

Além do trecho citado, a mensagem afirma que já teria sido provado às autoridades que não houveram arrombamentos nos interiores do palácio, e que o ato teria sido planejado por autoridades da esquerda. “Já foi provado que nenhuma porta foi Arrombada mais (sic) previamente aberta. Essa é mais uma prova de a esquerda já havia planejado tudo e que o Verdadeiro Golpe foi dado pelos Comunistas contra os Patriotas. Divulguem sem dó!!”.

No entanto, câmeras do circuito interno do Palácio do Planalto mostram que a antessala do presidente Lula foi arrombada por golpistas, após um homem chutar a porta de vidro.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)