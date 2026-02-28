UE convoca reunião extraordinária para discutir situação do Irã no domingo, afirma Kaja Kallas

A chefe de política externa da União Europeia (UE), Kaja Kallas, afirmou neste sábado, 28, que convocará uma Conselho Extraordinário de Relações Exteriores por videoconferência no domingo, 1º de março, com o objetivo de discutir os ataques dos Estados Unidos contra o Irã e os "rápidos desdobramentos" geopolíticos no Oriente Médio.

"Estive em contato com nossos parceiros nos países do Golfo. Os ataques indiscriminados do regime iraniano contra seus vizinhos carregam o risco de arrastar a região para uma guerra mais ampla, e condenamos isso", escreveu ela, no X. "É essencial que a guerra não se espalhe ainda mais. O regime iraniano tem escolhas a fazer."