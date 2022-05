Ucraniana dança com o marido pela primeira vez após perder as duas pernas na guerra; vídeo

No dia 27 de março deste ano, quando voltava para casa com o companheiro, em Lysychansk, na região de Lugansk, no leste da Ucrânia, a enfermeira ucraniana de 23 anos, Oksana Balandina, foi atingida pela explosão de uma mina e perdeu as duas pernas e quatro dedos da mão esquerda. A tragédia causada pela guerra entre o país e a Rússia não a impediu de realizar um antigo sonho, que vinha sendo adiado: ela se casou no hospital em Lviv com Victor Vasyliv e o vídeo da primeira dança dos dois foi compartilhado nas redes sociais. As informações são da SIC Notícias.

A festa de casamento aconteceu na enfermaria do centro cirúrgico e o bolo para a celebração foi feito por voluntários. Também compraram alianças em Lviv e encontraram um vestido branco para Oksana. O casal tem dois filhos.

Operada quatro vezes antes de ser levada para Dnipro, Oksana começou a se preparar para colocação de próteses e vai viajar com o marido para a Alemanha, onde irá receber tratamento adicional.

Além de Oksana e Victor, um outro casal ucraniano já tinha decidido formalizar o seu relacionamento. Eles se casaram na linha defensiva, perto de Kiev, depois de 22 anos de vida conjugal.