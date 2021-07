Filha se casa em hospital para realizar desejo da mãe com câncer em estágio avançado

Em 2019, Mirsa Maria França Martins, foi surpreendida com a descoberta de um câncer no intestino e iniciou o tratamento. Há foi meses, porém, a doença se se agravou, forçando a sua internação. Isso poderia impedi-la de realizar um de seus sonhos: ver a filha se casar.

O casamento da advogada Tatiane França Martins, de 27 anos, com o assistente administrativo Rafael da Costa Coutinho, de 33, estava marcado para o dia 4 de novembro e desde o início Mirsa esteve envolvida com os preparativos da cerimônica. Mas, há cerca de dois meses foi surpreendida pelo avanço do câncer. A cerimônia, então, foi ntecipada para a última sexta-feira (09), no Hospital Quinta D’Or, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, para que a paciente pudesse participar. As informações são do Portal IG.

A iniciativa partiu da ONG Instituto Rope, que se dedica a realizar o desejo de pacientes de doenças graves, em parceria com o hospital. Participaram da cerimônia, que durou pouco menos de meia hora, para poupar a paciente que acompanhou tudo deitada numa maca, o pai de Mirsa, Daniel, de 92 anos, e a pinsher Nina, que é o xodó dela. A cadelinha entrou acompanhada do neto dela, Bernardo, de 3, que levou as alianças dos noivos.

“Foi algo muito especial, porque eu e a minha mãe já sonhávamos com esse casamento há muito tempo. Minha irmã mais velha já se casou e faltava eu. Ela planejava tudo nos mínimos detalhes e sonhava com esse dia. A maior preocupação dela era não estar bem para estar aqui com a gente em novembro. Foi um sonho possibilitar que ela participasse disso, porque não sabemos como vai ser daqui para a frente. Foi lindo demais e emocionante”, disse a advogada, que mora em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e tem outra irmã de 8 anos.

Segundo a filha, os médicos não dão muita esperança porque o câncer está em estágio muito avançado e já teria se espalhado por outros órgãos. Mas, Tatiane, que não desmarcou a cerimônia oficial no começo de novembro, ainda acalenta o sonho de poder contar com a presença da mãe:

“Para Deus nada é impossível”, diz a jovem