Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Ucrânia volta a atacar São Petersburgo com drones após Putin rejeitar oferta de Zelenski

Estadão Conteúdo

Moradores de São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia, foram orientados a não sair de casa após um ataque de drones ucranianos em grande escala ter atingido a cidade na manhã de sábado, 6, ressaltando a crescente capacidade de Kiev de atingir alvos em território russo, um dia depois de o presidente russo ter recusado um convite para se encontrar com seu homólogo ucraniano.

O governador de São Petersburgo, Alexander Beglov, aconselhou os moradores a não saírem de casa e alertou para possíveis interrupções no serviço de internet móvel, enquanto o governador regional, Alexander Drozdenko, afirmou que 141 drones foram abatidos sobre a região de Leningrado.

O Ministério da Defesa da Rússia informou que suas defesas aéreas abateram 376 drones ucranianos.

"Na noite passada, nossos drones percorreram uma distância de cerca de 1.000 quilômetros até a região de São Petersburgo - até os arsenais da marinha inimiga e uma base em Kronstadt", escreveu o presidente ucraniano Volodmir Zelenski sobre o ataque, nas redes sociais.

Embora não tenham sido relatadas vítimas de imediato, a nova incursão de drones a São Petersburgo representa o mais recente golpe constrangedor nos esforços do presidente russo Vladimir Putin para apresentar o conflito como um evento distante que não afeta o cotidiano dos russos.

Um ataque com drone ucraniano incendiou um terminal de petróleo na cidade e atingiu uma base naval próxima na quarta-feira, horas antes da abertura do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, o evento anual de Putin para atrair investimentos.

Defesas aéreas

Em discurso no fórum, Putin afirmou na quinta-feira, 4, que a Rússia reforçará suas defesas aéreas para conter os recentes ataques com drones ucranianos, que atingiram áreas remotas do país e lançaram uma sombra sobre o evento em sua cidade natal, São Petersburgo.

Na sexta-feira, 5, Putin rejeitou uma proposta de Zelenski para um encontro presencial sobre o conflito que já dura quatro anos, dizendo que não vê "nenhum sentido" nisso. A carta de quinta-feira, a primeira mensagem pública que Zelenski escreveu diretamente a Putin desde que a Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 2022, foi uma crítica contundente aos 26 anos de poder do líder russo, além de algumas provocações sobre sua idade.

Com a linha de frente praticamente imóvel devido aos enxames de drones que dificultam o avanço, ambos os lados buscaram obter vantagem lançando ataques de longo alcance.

Na Ucrânia, uma pessoa morreu e três ficaram feridas durante a madrugada de sábado na região de Dnipropetrovsk, após forças russas atacarem três distritos quase 30 vezes com drones e artilharia, informou o chefe regional Oleksandr Hanzha.

Em Zaporizhzhia, sete pessoas buscaram atendimento médico depois que um ataque de drone russo provocou um incêndio em um estacionamento, segundo o chefe regional Ivan Fedorov.

A Rússia atacou a Ucrânia durante a madrugada com 272 drones de ataque, e as defesas aéreas abateram 249 deles, informou a Força Aérea Ucraniana neste sábado. (COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

RÚSSIA/UCRÂNIA/GUERRA/ATAQUE/SÃO PETERSBURGO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Exército dos EUA derruba mísseis e drones do Irã lançados em direção ao Estreito de Ormuz

06.06.26 10h22

Ucrânia volta a atacar São Petersburgo com drones após Putin rejeitar oferta de Zelenski

06.06.26 8h52

MASSACRE

Soldados israelenses matam bebê palestino morre após atirarem contra carro de civis

Mais uma criança palestina foi assassinada cruelmente por israelenses

06.06.26 7h47

Mundo

Von der Leyen diz que Montenegro está perto de se tornar membro da UE até 2028

Montenegro na região dos Bálcãs, na Europa, tem renda média-alta, com economia baseada no turismo, indústria e agricultura

05.06.26 20h17

MAIS LIDAS EM MUNDO

AGRESSÃO

Mulher é agredida por ciclista após discussão no trânsito em Portugal

Nas imagens, é possível ver que os dois trocam agressões, mas o ciclista consegue derrubar a mulher no chão e segue dando golpes na cabeça

30.05.26 8h02

INGLATERRA

Vídeo de carcereira brasileira fazendo sexo com detento causa escândalo na Inglaterra

Linda de Sousa Abreu, de 31 anos, é apontada pela mídia inglesa como a protagonista das imagens que chocaram o país, embora nenhuma autoridade tenha confirmado sua identidade

29.06.24 17h03

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

TRAGÉDIA

Brasileira morre em acidente em safári na Namíbia; saiba mais detalhes

A turista participava de uma excursão pela região quando o veículo em que estava capotou, causando ferimentos fatais.

03.06.26 8h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda