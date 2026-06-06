Ucrânia volta a atacar São Petersburgo com drones após Putin rejeitar oferta de Zelenski

Moradores de São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia, foram orientados a não sair de casa após um ataque de drones ucranianos em grande escala ter atingido a cidade na manhã de sábado, 6, ressaltando a crescente capacidade de Kiev de atingir alvos em território russo, um dia depois de o presidente russo ter recusado um convite para se encontrar com seu homólogo ucraniano.

O governador de São Petersburgo, Alexander Beglov, aconselhou os moradores a não saírem de casa e alertou para possíveis interrupções no serviço de internet móvel, enquanto o governador regional, Alexander Drozdenko, afirmou que 141 drones foram abatidos sobre a região de Leningrado.

O Ministério da Defesa da Rússia informou que suas defesas aéreas abateram 376 drones ucranianos.

"Na noite passada, nossos drones percorreram uma distância de cerca de 1.000 quilômetros até a região de São Petersburgo - até os arsenais da marinha inimiga e uma base em Kronstadt", escreveu o presidente ucraniano Volodmir Zelenski sobre o ataque, nas redes sociais.

Embora não tenham sido relatadas vítimas de imediato, a nova incursão de drones a São Petersburgo representa o mais recente golpe constrangedor nos esforços do presidente russo Vladimir Putin para apresentar o conflito como um evento distante que não afeta o cotidiano dos russos.

Um ataque com drone ucraniano incendiou um terminal de petróleo na cidade e atingiu uma base naval próxima na quarta-feira, horas antes da abertura do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, o evento anual de Putin para atrair investimentos.

Defesas aéreas

Em discurso no fórum, Putin afirmou na quinta-feira, 4, que a Rússia reforçará suas defesas aéreas para conter os recentes ataques com drones ucranianos, que atingiram áreas remotas do país e lançaram uma sombra sobre o evento em sua cidade natal, São Petersburgo.

Na sexta-feira, 5, Putin rejeitou uma proposta de Zelenski para um encontro presencial sobre o conflito que já dura quatro anos, dizendo que não vê "nenhum sentido" nisso. A carta de quinta-feira, a primeira mensagem pública que Zelenski escreveu diretamente a Putin desde que a Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 2022, foi uma crítica contundente aos 26 anos de poder do líder russo, além de algumas provocações sobre sua idade.

Com a linha de frente praticamente imóvel devido aos enxames de drones que dificultam o avanço, ambos os lados buscaram obter vantagem lançando ataques de longo alcance.

Na Ucrânia, uma pessoa morreu e três ficaram feridas durante a madrugada de sábado na região de Dnipropetrovsk, após forças russas atacarem três distritos quase 30 vezes com drones e artilharia, informou o chefe regional Oleksandr Hanzha.

Em Zaporizhzhia, sete pessoas buscaram atendimento médico depois que um ataque de drone russo provocou um incêndio em um estacionamento, segundo o chefe regional Ivan Fedorov.

A Rússia atacou a Ucrânia durante a madrugada com 272 drones de ataque, e as defesas aéreas abateram 249 deles, informou a Força Aérea Ucraniana neste sábado. (COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS)