Ucrânia lança grande ataque de drones contra diversas regiões da Rússia

A Ucrânia lançou mais de 140 drones sobre o território da Rússia na madrugada desta terça-feira (10.09), segundo autoridades russas. O ataque, um dos maiores já realizados pelos ucranianos em dois anos e meio de guerra, teve alvos em várias regiões, incluindo Moscou.

Em Ramenskoie, perto da capital russa, dois prédios residenciais foram atingidos e pegaram fogo. Uma mulher morreu e três pessoas ficaram feridas.

VEJA MAIS

Os ataques levaram ao fechamento temporário de três aeroportos nos arredores de Moscou, o que levou 48 voos a pousar em outras localidades.

Destroços de drones caíram sobre uma residência em um subúrbio da capital russa, mas ninguém ficou ferido. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, disse que mais de 12 artefatos foram interceptados pela defesa antiaérea sobre a cidade.

O Ministério da Defesa da Rússia informou ter "interceptado e destruído" 144 drones sobre nove regiões da Rússia, tanto nas proximidades com a fronteira com a Ucrânia quanto no interior do país.

É a segunda vez neste mês que a Ucrânia lança um grande ataque de drones contra a Rússia. No dia 1º, as autoridades russas informaram ter interceptado 158 artefatos lançados sobre 12 regiões do país. Fonte: Associated Press.