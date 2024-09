Bombardeio russo dizima família no oeste da Ucrânia; pai é o único sobrevivente

Um ataque russo na cidade ucraniana de Lviv matou, nesta quarta-feira (4/9), uma mulher e as suas três filhas, deixando o pai como o único sobrevivente da família, informaram as autoridades ucranianas.

O bombardeio matou sete pessoas nessa cidade no oeste da Ucrânia, localizada a centenas de quilômetros da linha de frente. No geral, Lviv não foi fortemente bombardeada desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, em comparação com outras áreas.

Nas redes sociais, começou a circular rapidamente a foto de uma família de cinco membros sob o sol, na qual uma das filhas segura um buquê de flores.

VEJA MAIS

"Depois do ataque de hoje, apenas o homem desta foto sobreviveu. Sua esposa, Yevgenia, e suas três filhas - Yarina, Darina e Emilia - foram mortas em sua própria casa", disse o prefeito de Lviv, Andrii Sadovi, nas redes sociais.

A filha mais velha, Yarina Bazilevich, trabalhava na iniciativa que fará de Lviv a Capital Europeia da Juventude em 2025. O projeto expressou "uma tremenda tristeza" pela morte da sua "gentil e brilhante" colega.

A Universidade Católica Ucraniana prestou homenagem a Darina Bazilevich, de 18 anos, e publicou algumas das cartas com as quais ela se candidatou para entrar no estabelecimento.

"Estou interessada na cultura e na história do meu país [...] quero desenvolver a cultura da Ucrânia e contar isso ao mundo inteiro", afirmou na carta.

As autoridades ucranianas condenaram o ataque e exigiram, mais uma vez, que os aliados ocidentais forneçam mais meios de defesa antiaérea.

"Quantas famílias terão que morrer antes que a Ucrânia tenha todos os meios e decisões para destruir a máquina de guerra russa?", questionou o Ministério das Relações Exteriores ucraniano.

Durante meses, Kiev tem exigido novos meios para proteger as suas cidades dos bombardeios russos e para poder atacar o território russo com os mísseis de longo alcance fornecidos por seus aliados ocidentais.