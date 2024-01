Tutora de cães gigantes desembolsa mais de R$ 688 mil para cuidar dos animais

A bibliotecária Sanela Becovic, de 44 anos, precisou mudar de casa por conta dos seus dois cães da raça Terra Nova. Os cachorros enormes chegam a ser confundidos com ursos durante os passeios, deixando algumas pessoas surpresas e outras assustadas. Ela inclusive já chegou a desembolsar mais de R$ 688 mil reais para oferecer mais conforto aos pets e diz ser obcecada pelos animais.

Leo e Teddy, de 4 e 6 anos, pesam, cada um, cerca de 70 kg e 75 kg e custaram cerca de US$ 1.438 e US$ 1.992 (R$ 7.064 e R$ 9.806). Antes de comprá-los, a bibliotecária tinha medo de cachorros e agora os animais de estimação se tornaram parte da família.

Na pequena cidade onde vivem, em Laholm, na Suécia, os pets gigantes se tornaram celebridades e são parados a cada esquina que passeiam com Sanela e seu marido Thomas Petterson, de 50 anos.

“As pessoas nos dizem que eles se parecem com ursos, e nos perguntam ‘o que é isso, é um urso?'", brincou a moça.

Para deixar os dois à vontade, Samela comprou um carro novo com um porta-malas maior e adicionou no veículo uma rampa que facilita a entrada e saída de Leo e Teddy. Além do gasto com o automóvel, a tutora mudou para outro apartamento onde vai converter um dos quartos do local em um espaço para os cães.

“Você não precisa investir tanto dinheiro neles, eu não tenho filhos, então eles são meus filhos. Sou obcecada por eles e gasto muito mais dinheiro com eles do que as pessoas normais”, diz ela.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)