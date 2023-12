Mãe australiana viraliza na web após dar nome brasileiro ao filho 'impossível' de pronunciar

Hannah Sands, uma mãe australiana, viralizou nas redes sociais ao relatar a dificuldade em pronunciar o nome de seu filho, nomeado de Raul.

Em um vídeo compartilhado no TikTok, com mais de 1 milhão de visualizações, a cantora diz que até os familiares não conseguem pronunciar o nome do bebê, de 1 ano e 6 meses.

VEJA MAIS

"Algumas pessoas não te contam quando você se torna mãe o quão estranho é quando você dá um nome ao seu bebê. Não que não seja complicado o suficiente escolher um nome para o seu bebê, mas escolher um nome que ninguém consegue pronunciar... tem sido uma jornada", contou ela no vídeo publicado no início de dezembro.

Hannah ainda diz que percebe a dificuldade das pessoas ao se dirigirem ao seu marido, que é brasileiro, chamado Paulo. "Os australianos são tão irritantes com nomes que são um pouquinho estrangeiros. O nome do meu marido é Paulo, não é tão difícil. Mas todo mundo aqui o chama de Paul-O e isso o deixa louco", contou rindo.

A mulher diz que escolheu batizar o filho de Raul pensando que faria sentido em português e não seria tão difícil quanto o do marido, o que foi um engano. "Minha própria mãe veio nos ver no hospital e perguntou o nome dele, e eu disse 'Raul'. Ela disse 'Rorl. Rorl?".

O casal decidiu mudar a grafia do nome do filho para Raoul, o que não adiantou muito. Com a viralização, Hannah percebeu que não era a única. Outras pessoas relataram passarem pela mesma situação. "Eu tenho uma filha chamada Persephone e um médico chamou 'purse phone'", disse um seguidor. "Sou do Brasil, meu nome é Iandara, que é foneticamente muito intuitivo para o português, mas as pessoas ainda erram o tempo todo", comentou outra.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)