Turista se surpreende com refrigerante em saco plástico: 'Super normal aqui no Pará'; vídeo

Uma simples parada para comprar uma Coca-Cola se transformou em uma experiência inusitada para um turista brasileiro durante sua viagem ao Peru. Ao pedir a bebida para levar, ele foi surpreendido quando a atendente entregou o refrigerante em um saco plástico ao invés da garrafa.

Embora possa parecer incomum para quem está habituado a consumir a bebida diretamente na embalagem original, essa prática é comum em algumas regiões do Peru e de outros países, incluindo o Brasil. Servir líquidos em sacos plásticos é uma solução prática para facilitar o transporte e reduzir custos, especialmente em estabelecimentos populares. "Super normal aqui no Pará", comentou um usuário. "Ué, no Brasil isso fez parte da infância de muita gente", escreveu outra.

Para muitos viajantes, essas pequenas diferenças culturais são o que tornam as viagens ainda mais enriquecedoras. A cena despertou a curiosidade de quem viu o registro e gerou discussões sobre como hábitos simples variam pelo mundo. Além de destacar a criatividade local, o episódio serve como um lembrete de que viajar é também uma oportunidade de experimentar o novo e ampliar horizontes culturais.