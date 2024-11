Planeja viagem ao exterior? Veja países onde o real vale mais que a moeda local

Uma boa forma de economizar ao fazer uma viagem é escolher destinos onde o real tem mais valor em relação à moeda local. Assim, a conversão favorece o poder de compra do turista. Conheça abaixo alguns países onde o real tem mais vantagem e saiba os diferenciais de cada destino. Mas, lembre-se de consultar o custo da moeda local antes de viajar.

1. Colômbia (1 real = 771,59 pesos colombianos)

O real é valorizado em relação ao peso colombiano, tornando o local mais acessível. Em termos de turismo, isso facilita explorar atrações turísticas, refeições em restaurantes e a estadia com mais economia. A Colômbia é um país no extremo norte da América do Sul e sua paisagem é marcada por florestas tropicais, pela Cordilheira dos Andes e por várias plantações de café.

Principais destinos:

Ilha de San Andrés

Cartagena

Cali

Bogotá

Medellín

2. Argentina (1 real = 172,27 pesos argentinos)

Um dos locais em que o real tem grande poder de compra devido à inflação elevada e à desvalorização do peso, a Argentina é um dos destinos mais chamativos para os brasileiros. Isso permite que turistas desfrutem de experiências locais, como jantar em restaurantes, hospedagem e compras de souvenirs a preços mais acessíveis. O país é conhecido também por sua dança e sua música, o tango.

Principais destinos:

Buenos Aires

Tigre

Ushuaia

Bariloche

Mendoza

3. Chile (1 real = 168,50 pesos chilenos)

O Chile já foi eleito várias vezes como o melhor país do mundo para quem gosta de turismo de aventura. E os entusiastas de vinho podem se deliciar nas diversas vinícolas espalhadas pelo território chileno. Localizado na América do Sul, o país faz fronteira com Peru, Bolívia e Argentina, e se destaca por sua diversidade geográfica e cultural e sua grande variedade de atrativos turísticos.

Principais destinos:

Deserto do Atacama

Santiago

Valparaíso

Torres del Paine

Algarrobo

4. Costa Rica (1 real = 87,86 cólons costarriquenhos)

Localizada na América Central, a Costa Rica é um ótimo destino para quem quer viver alguns dias próximos da natureza. Com uma rica biodiversidade, o local possui ótimos lugares para realizar trilhas e explorar. Mas o que chama mais atenção são as praias e os vulcões

Principais destinos:

San José

Parque Nacional Volcán Tenorio

Guanacaste

Península de Osa

Parque Nacional Tortuguero

5. Hungria (1 real = 66,89 florins húngaros)

Um dos países mais famosos do continente europeu, a Hungria também é uma opção para os brasileiros que querem visitar um destino com custo mais baixo. Há muitas atrações e diversos pontos turísticos, além das suas famosas águas termais. O turista que visita a Hungria pode apreciar sua rica arquitetura, fazer passeios de barco e experimentar vinhos.

Principais destinos:

Budapeste

Eger

Debrecen

Esztergom

Miskolc

6. Egito (1 real = 8,52 libras egípcias)

Com um custo de vida relativamente baixo e uma conversão favorável ao real, o Egito é um dos locais turísticos mais atrativos. Os brasileiros podem aproveitar para economizar em passeios culturais, como visitas às pirâmides e museus, além de compras em mercados locais.

Principais destinos:

Abu Simbel

Alexandria

Cairo

Hurghada

Kom Ombo

7. Uruguai (1 real = 7,40 pesos uruguaios)

Uruguai é um país vizinho do Brasil e tem uma arquitetura que demonstra muito da história, e o que não falta nesse destino são pontos turísticos para conhecer. O local reserva aos seus turistas um passeio cultural, histórico e cheio de beleza natural, para os aventureiros é a oportunidade perfeita para ter mais contato com a natureza.

Principais destinos:

Montevideo

Punta del Este

Colonia del Sacramento

Casa Pueblo

La Paloma

8. Turquia (1 real = 5,94 liras turcas)

A Turquia é outro país onde a moeda local tem perdido valor nos últimos anos. Com o real valorizado em relação à lira, turistas podem aproveitar para economizar nas regiões históricas e turísticas. Os destinos ampliam o poder de compra do viajante brasileiro e também permitem experiências culturais ricas.

Principais destinos:

Istambul

Capadócia

Antália

Bodrum

Fethiye

9. República Tcheca (1 real = 4,14 coroas tchecas)

Na Europa, outra opção para viajar pagando pouco é ir à República Tcheca, um dos países que estão fora da rota do euro e, por isso, são mais baratos. Sua capital, Praga, é considerada a Paris do leste europeu, devido às similaridades com a capital francesa, sendo uma ótima opção para quem quer conhecer um pouco da cultura européia sem gastar muito. O país é conhecido pela arquitetura com castelos e pelas cervejas locais, além das belezas naturais.

Principais destinos:

Praga

Pilsen

Kutná Hora

Cesky Krumlov

Karlovy Vary

10. México (1 real = 3,53 pesos mexicanos)

Por último, uma boa pedida é visitar o México, mas saindo da rota turística de Cancún, onde os custos com hospedagem, transporte e alimentação costumam ser bastante elevados. Porém, muitas praias do caribe mexicano estão fora dessa rota, e quem gosta de história e arquitetura vai amar o país, que é conhecido pelas ruínas astecas e maias.

Principais destinos:

Barrancas del Cobre

Tulum

Isla Mujeres

Playa del Carmen

Acapulco