Tudum na lata: Netflix distribui brindes de graça e movimenta a internet nesta quinta-feira (17)

A ação ‘Um Tudum Para Cada Um’, promovida pela Netflix, está movimentando o público brasileiro nesta quinta-feira (17/10). A promoção da plataforma de streaming garante brindes grátis entregues diretamente para casa dos fãs.

A campanha faz parte do evento anual TUDUM, que foca em celebrar os fãs das produções Netflix. Neste ano, a empresa vai distribuir latas colecionáveis recheadas de brindes temáticos de séries e filmes mais populares do serviço, como Stranger Things, Bridgerton e One Piece.

A promoção começou a valer a partir das 15h desta quinta-feira (17) e, até o momento, milhares de pessoas já acessaram site oficial do evento tentando ganhar uma das latas, que estão divididas nas categorias romance, magia, aventura e suspense.

Latas colecionáveis da promoção 'Um Tudum Para Cada Um' (Divulgação/Netflix)

A campanha também promove uma experiência presencial nas cidades de São Paulo, Salvador, Recife e Florianópolis, durante o período de 17 a 20 de outubro.

O que é o Tudum?

O Tudum é um evento global da Netflix criado para celebrar os fãs da plataforma de streaming, trazendo novidades exclusivas, prévias de filmes e séries, além de entrevistas com elencos e criadores das produções mais populares.

