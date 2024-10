Disney+ anuncia que vai bloquear compartilhamento de senhas; e agora?

Quem costuma dividir a conta do Disney+ com amigos e familiares como forma de economizar, terá que repensar sobre o assunto. Isto porque o serviço de streaming anunciou que vai bloquear o compartilhamento de senhas no Brasil a partir do dia 12 de novembro.

Em setembro, a empresa já havia anunciado o fim do compartilhamento de senha para usuários em outros países onde opera, como o Canadá, os Estados Unidos e o Reino Unido. Agora, a restrição finalmente chegou à América Latina.

De acordo com o suporte da Disney, a partir do dia 12 de novembro os usuários que não estiverem na mesma residência — e rede de Wifi — irão receber uma notificação do aplicativo, avisando que o compartilhamento de senhas vai acabar em breve. A empresa ainda não divulgou a data específica de quando o bloqueio ocorrerá.

Também não se sabe ao certo como a empresa vai agir para assinantes de diferentes planos de assinatura. Se seguir a mesma prática adotada em outros países, a Disney não irá restringir totalmente que outros usuários acessem a mesma assinatura em diferentes redes, mas cobrará um valor a mais por isso.

A prática dos streamings de restringir o compartilhamento de senhas iniciou com a Netflix, em 2023, e vem sendo adotada por outras empresas nos últimos tempos.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)