Criança tem passaporte negado por causa de nome inspirado em Star Wars

Uma família britânica apaixonada por Star Wars teve seus planos de férias adiados após o filho, de 7 anos, ter o passaporte negado por causa de seu nome, que foi inspirado na franquia. As autoridades locais afirmaram que o nome do meio da criança era considerado uma marca registrada pela Disney e, portanto, estava protegido por direitos autorais.

Chamado Loki Skywalker, o menino nasceu em 4 de maio de 2017, conhecido como o Dia de Star Wars. Grandes fãs da franquia, os pais, Christian e Becky Mowbray, resolveram batizar o garoto com o sobrenome de um dos personagens mais conhecidos da saga.

O casal disse em entrevista à Suffolk News que nunca teve problemas com o nome, até que decidiu embarcar em uma viagem à República Dominicana. Porém, ao enviar a documentação para atualizar os passaportes, o Ministério do Interior britânico negou o pedido de Loki, alegando que "Skywalker" é protegido por direitos autorais da Disney.

“Não sabíamos que isso poderia ser um problema em potencial”, disse Christian ao portal britânico. “Entendemos que o nome do meio de Loki é protegido por direitos autorais, mas não temos intenção de usá-lo para ganho pessoal”.

Loki Skywalker com sua mãe, Becky, e sua irmã (Foto: Reprodução/Facebook)

Para que o menino recebesse o documento, os pais teriam que obter permissão da Disney ou mudar completamente o nome do filho. O pai da criança disse que, embora compreendesse a posição do governo, a realidade dos nomes modernos precisa ser reconhecida.

"Eu posso entender se um adulto muda seu nome por uma 'provocação', mas não é o caso de uma criança desde o nascimento", argumentou ele.

Felizmente para a família, após a negativa, o Ministério do Interior informou que o pedido estava sendo processado. Pouco tempo depois, a solicitação do passaporte de Loki foi aprovada, permitindo que a viagem ao exterior pudesse ser realizada.

Não é a primeira vez que algo assim acontece no Reino Unido. Em agosto deste ano, outra britânica teve o pedido de passaporte de sua filha de seis anos negado por razões semelhantes. Batizada com o mesmo nome de uma famosa personagem da série Game of Thrones, Khaleesi teve sua designação considerada uma marca registrada, exigindo que a mãe obtivesse permissão da Warner Bros. para usar o nome.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)