Virgem Maria: Filme bíblico da Netflix narra a história de Nossa Senhora; confira a data de estreia

As primeiras imagens do filme épico bíblico Virgem Maria, da Netflix, foram divulgadas neste terça-feira, 15, nas redes sociais. Entre os atores da produção, está o vencedor do Oscar Anthony Hopkins, no papel de Herodes.

O longa-metragem chega ao catálogo do streaming em 6 de dezembro, e tem direção de DJ Caruso (de Disturbia) e do roteirista Timothy Michael Hayes (de BirdsEye). A trama trata do período em que o rei Herodes inicia uma perseguição assassina pelo bebê recém-nascido Jesus. Os pais, Maria e José, fogem — unidos pelo destino e movidos pela coragem — para salvar sua vida a todo custo.