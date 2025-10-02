Trump volta a ameaçar demissões no governo dos EUA em resposta à paralisação

Durante o segundo dia de paralisações nas atividades do governo dos Estados Unidos, o presidente americano, Donald Trump, afirmou que demissões e outros cortes podem acontecer por causa do shutdown, durante entrevista à emissora One America News.

"Podemos ter demissões, o que seria culpa deles", disse Trump, culpando os parlamentares democratas pela situação. "Nós poderíamos cortar projetos que eles queriam, os projetos preferidos deles, que seriam cortados de maneira permanente".