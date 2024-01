Trump vence com folga primeiras prévias entre Republicanos para as eleições dos EUA

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump venceu com folga as primeiras prévias entre os Republicanos para as eleições à Presidência dos Estados Unidos. Com 99% dos votos apurados até a última atualização dessa reportagem, na manhã desta terça-feira (16), ele aparecia com 51% dos votos (20 delegados), contra 21,2% (8 delegados) conquistados por Ron DeSantis, o segundo colocado. Na sequência, aparecem Nikki Haley, com 19,1% (7 delegados), Vivek Ramaswamy, com 7,7% (3 delegados) e outros (1,0%).

VEJA MAIS

A votação, chamada de "caucus", foi realizada no estado de Iowa, e representa o pontapé inicial na corrida à Casa Branca. Nos EUA, o voto é indireto. Nele, eleitores escolhem representantes dos candidatos que querem eleger, em votações realizadas por cada estado. Vence a disputa quem tiver mais representantes, também chamados de delegados. Os caucus são espécies de pequenas assembleias nas quais eleitores debatem e, na sequência, votam no candidato que acham que deve concorrer pelo partido do qual são afiliados. No caso dos Republicanos, Trump saiu na frente.

O Partido Democrata, do presidente Joe Biden, também realizou caucus nesta segunda em Iowa, porém, nesse caso, a votação acontece por meio de voto por correio em março. Biden é o favorito.

As eleições nos EUA irão ocorrer em novembro e a expectativa é de um confronto acirrado entre o ex-presidente Donald Trump e o atual, Joe Biden, que deve tentar a reeleição.