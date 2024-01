R70: 'Venceremos as primeiras primárias do país', diz Trump sobre eleições

Fome noturna

Jantar até três horas antes de dormir pode piorar os sintomas de azia ou refluxo ácido, revela estudo com 34 mil adultos dos EUA.

Coxinha brasileira

Brasileiros fazem sucesso em Nova York vendendo 200 mil coxinhas por mês. Eles chamam o produto de “chicken croquet”.

Donald Trump (J. Bosco)

“Venceremos as primeiras primárias do país”

Donald Trump, ex-presidente dos EUA, em um comício em Indianola, neste domingo, comentando sobre seu primeiro teste eleitoral do ano, no estado de Iowa.

COOPERAÇÃO

INTERNACIONAL

O governo do Pará teve novo encontro com o embaixador do Cazaquistão no Brasil, Bolat Nussupov, desta vez na sede da Embaixada da República do Cazaquistão, em Brasília. Na reunião, na quinta-feira, 11, o titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), Paulo Bengtson, alinhou com Nussupov a futura cooperação para o desenvolvimento sustentável e as relações comerciais e institucionais entre o Pará e o país asiático, que vem sendo debatida desde dezembro para os segmentos de agricultura, infraestrutura e mineração.

CONVÊNIOS

O Cazaquistão tem interesse em investir em áreas estratégicas, como o agronegócio, além de estreitar parcerias e convênios para desenvolver técnicas de plantio de soja no país asiático. O embaixador também mostrou interesse em incentivar projetos que visem à COP 30, em 2025.

PORTO

DRAGAGEM

Setores da organização de hospedagem da COP 30 estudam a possiblidade de aproveitar a futura dragagem da baía do Guajará para que, estando apta a receber grandes navios de alto padrão, estes possam servir como hotéis aos participantes do evento. Fonte assegura que projeto de dragagem de material do fundo da baía para aumento da profundidade do calado já está concluído pela Companhia Docas do Pará (CDP).

RESPOSTAS

Algumas questões ainda são um desafio para que o projeto possa ser licenciado. Uma delas diz respeito ao volume de materiais a ser retirado do fundo da baía e onde será depositado. Isto porque esse volume ainda é desconhecido. Outro fator importante a esclarecer é se a remoção de material não afetará a estabilidade da estrutura do porto, construído pelos ingleses do século XX. Agora, a CDP precisa acelerar esses estudos.

UFPA

ELEIÇÕES

Com as eleições se aproximando na Universidade Federal do Pará (UFPA) e definidos os candidatos ao cargo de reitor, começam os boatos sobre os membros das possíveis equipes de gestão da instituição. Um deles dá conta de que a psicóloga Simone Neno poderia assumir a Pró-reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal (Progep). Doutora em Teoria e Pesquisa do Comportamento, Simone já exerceu funções de gestão no Hospital Bettina Ferro e na Editora da UFPA, mas descarta qualquer possibilidade de assumir um novo cargo. Autora de artigos de referência na área da Psicologia Clínica, ela pretende retornar à pesquisa e dedicar-se mais intensamente ao seu trabalho em consultório.

CONSULTA

A consulta prévia à comunidade acadêmica no processo de escolha dos nomes que ocuparão os cargos de reitor e vice-reitor da instituição para o quadriênio 2024-2028 está agendada para o dia 17 de abril deste ano, e no dia 30 será feita a escolha dos nomes da lista tríplice pelo Conselho Universitário (Consun) da UFPA e, mesmo que o resultado da consulta não esteja vinculado legalmente ao processo de organização da lista tríplice, a indicação dos nomes pelo Consun, historicamente, tem respeitado a escolha da comunidade acadêmica, que vai votar por meio do SIG-Eleição, uma plataforma de votação on-line vinculada ao Sistema Integrado de Gestão da UFPA, já tendo sido usada na eleição de 2020. A plataforma simula a urna eletrônica padrão e já é utilizada nos processos eleitorais brasileiros, contendo os numerais de 0 a 9 e as teclas “Confirma”, “Corrige” e “Em branco”.

MARAJÓ

UFC

Um novo contrato entre o lutador marajoara Deiveson Figueiredo com Dana White, o poderoso dono da marca UFC, deve colocar novamente o Pará como favorito na busca pelos próximos cinturões do mundial de lutas. Deiveson publicou, no fim de semana, um vídeo confirmando que está com o contrato para mais seis lutas pela organização, sendo a primeira já para o histórico UFC 300, no próximo dia 23 de março, quando ocorrerá o esperado confronto contra Cody Garbrandt, ex-campeão da categoria “Galo”, onde Deiveson está desde a sua última luta, quando venceu o oitavo do ranking mundial, Rob Font.

IMPORTÂNCIA

Do lado internacional, Dana White falou da importância do lutador originário da Luta Marajoara, hoje com 23 vitórias e apenas três derrotas em seu cartel. Deiveson tem ainda a façanha de 87% de suas vitórias por finalização, tendo conquistado o cinturão da categoria “Mosca” por duas vezes e feito duas defesas vitoriosas.

Em Poucas Linhas

► Com o início das obras de revitalização, a Estação das Docas estará fechada para o público todas as próximas terças-feiras deste mês, já a partir de amanhã.

► Esta semana, se estendendo até quinta-feira, 18, ocorrerá a Oficina de Empreendedorismo Sustentável, com objetivo de capacitar pequenos empreendedores de Belém. A ação, apoiada pela Suzano, faz parte de projeto aprovado via edital de fomento a propostas de iniciativas sustentáveis de organizações sociais do entorno da fábrica, na Sacramenta.

► A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou que o número do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já está normalizado em Belém. A linha ficou fora do ar por problemas técnicos e as chamadas foram recebidas pelo 190, do Centro Integrado de Operações (Ciop).

► Um fato curioso chamou a atenção em um ônibus que trafegava em São Brás na sexta-feira, quando um homem, ágil e certeiro, se levantou e “ganhou” o celular de uma mulher que falava com o marido. Veloz, o afanador do aparelho desceu pela porta traseira, aos olhos atônitos dos usuários, em plena luz do dia, por volta de 10h. Antes dele descer, os passageiros viram a reluzente tornozeleira na perna do sujeito, que pareceu escapar, mas não foi muito longe. É que passou pelo local, na hora “H”, uma moto de policiamento da PMPA, que deteve o ousado ladrão e o levou para a delegacia de São Brás. A polícia ligou para a residência da dona do celular e devolveu o aparelho, para alegria da mulher, que já dava a situação como perdida.

► A prefeitura de Belém abrirá inscrição para novos cursos gratuitos do programa de qualificação profissional Donas de Si, de hoje até o dia 18. São oferecidas 340 vagas em 15 cursos das áreas de estética, informática, gastronomia e moda. As inscrições serão presenciais na sede do Banco do Povo de Belém, na avenida Nazaré, esquina com a travessa Quintino Bocaiúva, das 8h às 13h. As informações detalhadas estão no site do Banco do Povo.