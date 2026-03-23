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Mundo

Trump vê diálogo positivo com Irã e determina suspensão de ataques a instalações de energia

De acordo com o mandatário americano, o diálogo continuará ao longo da semana

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que Washington e Teerã tiveram, nos últimos dois dias, conversas "muito boas e produtivas" a respeito de uma resolução completa e total das hostilidades entre as partes no Oriente Médio. A declaração foi dada nesta segunda-feira (23) em publicação na Truth Social. De acordo com o mandatário americano, o diálogo continuará ao longo da semana.

"Com base no teor e no tom dessas conversas aprofundadas, detalhadas e construtivas, instruí o Departamento de Guerra a adiar todos e quaisquer ataques militares contra usinas de energia e infraestrutura energética iranianas por um período de cinco dias", escreveu na postagem.

Trump mencionou, no entanto, que a suspensão das ofensivas está sujeita ao sucesso das reuniões e discussões em andamento.

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