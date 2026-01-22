Capa Jornal Amazônia
Trump sobre a Groenlândia: teremos novidades em duas semanas

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou no início da noite desta quinta-feira, 22, que haverá novidades sobre o acordo da Groenlândia em "duas semanas", sem oferecer mais detalhes.

Perguntado por repórteres à bordo do Air Force One sobre mais informações do acordo, o republicano disse que "podemos fazer tudo que quisermos", mas ponderou que o quadro "traz aspectos positivos para a Europa" e que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) vai estar envolvida.

Sobre a guerra da Ucrânia, Trump comentou que a reunião desta quinta com as delegações dos EUA, Ucrânia e Rússia foram boas. "Vamos ver o que acontece".

Segundo ele, o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, querem fazer um acordo no momento.

Trump sobre a Groenlândia: teremos novidades em duas semanas

22.01.26 19h37

crise

Kallas, da UE, diz que ainda não recebeu esboço do acordo de Trump para Groenlândia

A diplomata também reafirmou a soberania da ilha no Ártico, reafirmando que não cabe aos Estados Unidos intervir na região

22.01.26 16h18

alvo de sanções

Marinha francesa intercepta petroleiro no Mediterrâneo vindo da Rússia

A França e outros países prometeram reprimir a frota paralela de petroleiros que burla as sanções, estimada por especialistas em mais de 400 embarcações

22.01.26 15h43

negociação

Zelenski diz que documentos do acordo que põe fim à guerra na Ucrânia estão 'quase prontos'

Os documentos abrangem garantias de segurança e planos econômicos para o futuro da Ucrânia

22.01.26 15h08

MUNDO

Homem forja o próprio funeral e chega de helicóptero na cerimônia para ‘dar uma lição’ à família

O influenciador David Baerten, de 45 anos, disse que, entre os familiares, ninguém o vê

15.01.26 8h57

Novo estilo?

Por que Macron usou óculos escuros durante discurso em Davos? Entenda o motivo

Acessório chamou atenção durante o Fórum de Davos e teve motivação médica, segundo o governo francês

20.01.26 14h38

MUNDO

Trump acusa Dinamarca de não conter Rússia na Groenlândia e diz que 'chegou a hora'

Presidente norte-americano afirma que a Otan vem alertando há duas décadas sobre a necessidade de reduzir a presença russa na região

19.01.26 7h53

BRASIL

7 fatos em 7 dias: confira os acontecimentos mais marcantes do início de 2026

Na primeira semana de janeiro, notícias movimentaram o Brasil e o mundo com episódios importantes

07.01.26 11h57

