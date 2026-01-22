Trump sobre a Groenlândia: teremos novidades em duas semanas

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou no início da noite desta quinta-feira, 22, que haverá novidades sobre o acordo da Groenlândia em "duas semanas", sem oferecer mais detalhes.

Perguntado por repórteres à bordo do Air Force One sobre mais informações do acordo, o republicano disse que "podemos fazer tudo que quisermos", mas ponderou que o quadro "traz aspectos positivos para a Europa" e que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) vai estar envolvida.

Sobre a guerra da Ucrânia, Trump comentou que a reunião desta quinta com as delegações dos EUA, Ucrânia e Rússia foram boas. "Vamos ver o que acontece".

Segundo ele, o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, querem fazer um acordo no momento.